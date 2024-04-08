Başkan Şahin’den yola çıkacaklara uyarı: “Hayatla yarışılmaz”

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolculuğa çıkacaklara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Yollarda yapılacak hatalarla ocaklar sönmesin’ diyen Başkan Şahin, “Ziyaretlerin arttığı ve aile bağlarının güçlendiği bu bayramda seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede riayet etmeli ve her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. 9 günlük bayram tatilinde trafiğe çıkacak tüm sürücülerimize uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamalarını özellikle istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1966 vatandaşın da yaralandığını belirten Şahin, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım, hayatla yarışılmaz. Bu vesile ile tüm Elbistanlı hemşerilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayram sevinci içinde nice güzel günler diliyorum” şeklinde konuştu.