Kaymakam Güneyli’ye Polis Haftası ziyareti

Ekinözü İlçe Emniyet Amiri Bahadır Taphasan birim amirleri ve polis memurları ile birlikte Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179’uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Ekinözü Kaymakamı Habib Güneyli’yi makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179.kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çerçevesinde Ekinözü ilçesinde de bir dizi etkinlik düzenlendi. Ekinözü’ndeki Polis Haftası etkinliklerinin ilk ayağında İlçe Emniyet Amiri Bahadır Taphasan, Komiser Hakan Yıldırım ve polis memurlarıyla Ekinözü Kaymakamı Habib Güneyli’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Güneyli’ye çiçek takdim eden Ekinözü İlçe Emniyet Amiri Bahadır Taphasan, Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu günden bugüne kadar milletin ve devletin hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Ekinözü Kaymakamı Habib Güneyli ise, tüm Polis Teşkilatı’nın 179’uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı kutladı.

Türk Polis Teşkilatı’nın, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarından biri olduğunun altını çizen Kaymakam Güneyli, “Köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip Türk Polis Teşkilatımız, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını başarı ve özveriyle yerine getirmektedir. Bu vesileyle, ülkemiz genelinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını ve polis teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. İlçemizde ve ülkemizde görevleri başındaki polislerimize bu zor görevleri esnasındaki desteklerinden dolayı değerli eş ve çocuklarına teşekkür ediyor, ülkemiz genelindeki tüm polislerimize selam ve sevgilerimle başarı dileklerimi sunuyorum” dedi.