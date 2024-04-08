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Jandarmadan 179.yıl ziyareti

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Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz’ü ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşu...

Jandarmadan 179.yıl ziyareti mask
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Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz’ü ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179’uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası’nı kutladı.

Tarihi; şan, şeref ve üstün başarılarla dolu olan Emniyet Teşkilatı, 179 yıldır milletine ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakarca ve kahramanca hizmet etmenin haklı gururunu ve onurunu yaşıyor. Türk Polis Teşkilatı’nın 179’uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal da, bu çerçevede beraberindeki rütbeli personelle birlikte Elbistan İlçe Emniyet Müdürü arif Gürbüz’ü makamında ziyaret etti.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, ziyarette, emniyet ve jandarmanın, daima birlikte omuz omuza görev yaptığının altı çizdi.

Üsteğmen Dal, “Hilal ile yıldız gibi, et ile tırnak gibi omuz omuza görev yapmaktan gurur duyduğumuz Türk Polis Teşkilatımızın 179’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. İlçemizde olduğu gibi ülkemizin dört bir köşesinde, halkla iç içe olarak büyük özveri ve heyecanla görev yapan polisimiz, huzur ve asayişi sağlamada canla başla çalışmaktadır. Bu aziz vatanın en ücra köşelerinde dahi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenini tesis etmek için görev yapan başta Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz ise, polis ve jandarmanın kardeş teşkilatlar olduğunun altını çizdi.

08 Nis 2024 - 13:14 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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