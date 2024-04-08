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Türkiye’de AKKA antlaşmasından çekildi: Silah üretiminde sınırlama kalktı

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Türkiye’nin, Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’ndan (AKKA) çekilmesiyle beraber silah üretimi için sınırlarını kaldırdı. Antlaşma’dan çekilen Türkiye’nin konvansiyonel silah bildirimi yapmasına gerek kalmayacak ve fazla silahlarını imha etmeyecek.

Türkiye’de AKKA antlaşmasından çekildi: Silah üretiminde sınırlama kalktı mask
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Türkiye, Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma’sının uygulanmasını durdurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte Türkiye, 1992 yılında yürürlüğe giren Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma’sından resmen ayrıldı.

Antlaşma karşılıklı bilgi paylaşımı yapmayı hedefliyordu

Coğrafi olarak Atlas Okyanusuna kıyısı olan Avrupa ülkelerinden, Ural dağlarına kadar olan alanı kapsayan antlaşma; muharebe tankları, savaş uçakları, saldırı helikopterleri, zırhlı muharebe araçları ve topların karşılıklı bilgi paylaşımını ve ayrıca antlaşmaya taraf olan ülkeleri bağlayacak sınırlamaları içeriyor.

Antlaşma anlamını yitirmişti

Avrupa’da konvansiyonel askerî silahlara sınırlama getiren Antlaşma ayrıca fazla silahların imhası şartı koşuyordu. Soğuk Savaş döneminin hemen ardından Avrupa’da coğrafyasındaki konvansiyonel silah güç dengesini korumayı ve kıtadaki karşılıklı güveni tesis etmeyi hedefleyen Antlaşma, silah gücüne sahip ülkelerin antlaşmadan birer birer ayrılmasıyla bir nevi anlamını yitirmişti. Son olarak Türkiye de Antlaşmayı askıya alan taraflardan oldu.

Türkiye artık envanterindeki silahları bildirmek zorunda olmayacak

Türkiye bu konuda kritik ve bir o kadar önemli ülkeler arasında yer alıyor. Son dönemde envanterini genişleten Türkiye’nin elinde bulunan silahların imha edilmesi istenmeyecek ve hiçbir ülkeye silahlarının nicelik ve niteliğini bildirmek zorunda kalmayacak. Öte yandan Türkiye’nin kendi yerli ve milli ürettiği silahlarda da sınırlama olmayacak.

08 Nis 2024 - 13:08 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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