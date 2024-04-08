Adayken verdiği sözü tutan muhtar, köydeki tüm erkekleri tıraş ettirdi

Çorum’un İskilip ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Aşağıörenseki köyü muhtarlığı için aday olan Mehmet Üstün, vaat olarak tüm bayramlarda köydeki tüm erkekleri kendisinin tıraş ettireceği vaadini verdi. Muhtarlık için 3 adayın yarıştığı köyde 190 oy alarak muhtar seçilen Üstün, sözünü Ramazan Bayramı öncesine yerine getirdi. Köye ilçe merkezinden berber getirten Üstün, köy camisinden anons yaptırarak, tıraş olmak isteyen köylülerin caminin bahçesinde toplanmasını istedi. Anonsu duyup camiye gelen köylüler, Ramazan Bayramı öncesinde sırayla tıraş oldu.

“Muhtarımız söz verdi, sözünü tuttu"

Köyde yaşayan Osman Ünlü, yaşlıların ilçe merkezine giderek tıraş olmakta zorluk yaşadığını belirterek, “Muhtarımız söz verdi, ’Seçimi kazanırsam berber sorununu çözeceğim’ dedi. Sözünde durdu, şu anda yaşlılarımız, gençlerimiz tıraş oluyor. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Sağolsun, var olsun. İnşallah böyle devam etsin” dedi.

“Sözümü yerine getirdim, uygulama her bayram devam edecek”

Verdiği sözü yerine getiren Mehmet Üstün ise, “Bu sözümüzü yerine getirdik. Bayramlarda bu uygulama devam edecek. Tıraş olmak isteyen herkesi burada tıraş ettireceğiz. Köyümüzde birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla komşuluk ilişkilerine en üst düzeyde önem vereceğiz” diye konuştu.