- Güncel

Adayken verdiği sözü tutan muhtar, köydeki tüm erkekleri tıraş ettirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Çorum’un İskilip ilçesinde muhtarlık seçimleri için aday olduğunda verdiği sözü tutan köy muhtarı, Ramazan Bayramı sebebiyle köye getirdiği berbere köydeki tüm vatandaşları tıraş ettirdi.

Adayken verdiği sözü tutan muhtar, köydeki tüm erkekleri tıraş ettirdi mask
Adayken verdiği sözü tutan muhtar, köydeki tüm erkekleri tıraş ettirdi
Adayken verdiği sözü tutan muhtar, köydeki tüm erkekleri tıraş ettirdi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çorum’un İskilip ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Aşağıörenseki köyü muhtarlığı için aday olan Mehmet Üstün, vaat olarak tüm bayramlarda köydeki tüm erkekleri kendisinin tıraş ettireceği vaadini verdi. Muhtarlık için 3 adayın yarıştığı köyde 190 oy alarak muhtar seçilen Üstün, sözünü Ramazan Bayramı öncesine yerine getirdi. Köye ilçe merkezinden berber getirten Üstün, köy camisinden anons yaptırarak, tıraş olmak isteyen köylülerin caminin bahçesinde toplanmasını istedi. Anonsu duyup camiye gelen köylüler, Ramazan Bayramı öncesinde sırayla tıraş oldu.

“Muhtarımız söz verdi, sözünü tuttu"

Köyde yaşayan Osman Ünlü, yaşlıların ilçe merkezine giderek tıraş olmakta zorluk yaşadığını belirterek, “Muhtarımız söz verdi, ’Seçimi kazanırsam berber sorununu çözeceğim’ dedi. Sözünde durdu, şu anda yaşlılarımız, gençlerimiz tıraş oluyor. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Sağolsun, var olsun. İnşallah böyle devam etsin” dedi.

“Sözümü yerine getirdim, uygulama her bayram devam edecek”

Verdiği sözü yerine getiren Mehmet Üstün ise, “Bu sözümüzü yerine getirdik. Bayramlarda bu uygulama devam edecek. Tıraş olmak isteyen herkesi burada tıraş ettireceğiz. Köyümüzde birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla komşuluk ilişkilerine en üst düzeyde önem vereceğiz” diye konuştu.

08 Nis 2024 - 12:45 İHA Çorum- Güncel

Mahreç  İha

BAY ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar Kullanmasını bilen, LPG Projesi hazırlayacak, Eksoz Emisyon ölçümü yapacak Bay Eleman Aranıyor. KUBİLAY OTO ELEKTRİK LPG Dönüşüm 0 546 225...

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL