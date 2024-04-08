MİT, çocuklardan resim ve mektup istedi

MİT'in internet sitesindeki duyuruda, 5-14 yaş arasındaki çocuklar hayal güçlerini kullanmaya davet edildi.

Çocuklardan, MİT'in görev alanını tanımlayan "güvenlik", "istihbarat" ve "gizli ajan" kelimelerinden yola çıkarak resim yapmaları ya da mektup yazmaları istendi.

Çocuklar hayallerindeki "gizli ajanı" resmedebilecek ya da "istihbarat" veya "güvenlik" kelimesini yazdığı mektupta anlatabilecek.

Gönderilen resim ve mektuplardan seçilenler MİT'in resmi internet sitesinde yayınlanacak.

Aileler, çocuklarının hazırladığı resim ya da mektupları 23 Nisan 2024'e kadar "[email protected]" elektronik posta adresine gönderebilecek.