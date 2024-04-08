- Ekonomi

Martta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde martta en yüksek aylık reel getiri yüzde 11,57 ile külçe altında gerçekleşti.

Martta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu mask
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Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, martta aylık en yüksek reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 11,43, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 11,57 ile külçe altında oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 0,72 ve avro 1,42 getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,48, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,04, BIST 100 endeksi yüzde 4,46 ile yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 0,84 ve avro 1,55 getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,36, DİBS yüzde 4,92, BIST 100 endeksi yüzde 4,34 ile kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,92 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,99 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,47, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,69 ise yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,47 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,54 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksinde yüzde 15,14, avro yüzde 12,91 ve dolar yüzde 11,24 oranlarında yatırımcısına sağladığı reel getiri ile dikkati çekti. Mevduat faizi (brüt) yüzde 24,46 ve DİBS yüzde 49,38 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 3,50, avro yüzde 1,50 oranında yatırımcısına getiri sağlarken, dolar yüzde 0,01, mevduat faizi (brüt) yüzde 32,09 ve DİBS yüzde 54,50 oranlarında yatırımcısında kayba neden oldu.

# ekonomi

08 Nis 2024 - 11:47 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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