Başkan Erkan Gürbüz: “Yetkimiz dışındaki hizmetlerle ilgili eleştiriler art niyetli”

Elbistan Belediyesi ile ilgili her türlü eleştiriyi baş tacı edeceklerinin altını çizen Başkan Gürbüz, “Halkımızdan gelecek tüm olumlu, olumsuz eleştirilerin başımızın üzerinde yeri var. Perşembe sabahı aldığımız görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Belediyeyi ve partisini yıpratmak isteyen art niyetli paylaşımlarla ilgili de cevap haklarını her zaman kullanacaklarının altını çizen Başkan Gürbüz, MÜSİAD Konteyner Kent’teki internet kesintisini dde bu amaç doğrultusunda olduğuna işaret etti.

İnternet hizmetlerinin Elbistan Belediyesi ile ilgisinin olmadığı gibi belediyenin de yetki alanına girmediğini vurgulayan Başkan Gürbüz, “MÜSİAD Konteyner Kent’teki internet kesintisinin belediyemizle, partimizle ilişkilendirilmesini halkımızın takdirlerine sunuyorum. Bu konuyla uzaktan yakından alakamız olmadığı gibi, belediyenin yetki ve görevinde olmayan bir konu hakkında halkımızın hassas duygularını kullanmak suretiyle belediyemizi ve partimizi yıpratma çabasının beyhude bir çaba olduğunu belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çöp toplama konusuna da değinen Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, kısa süre içinde 8 aracı filoya kattıklarını hatırlattı.

Başkan Gürbüz, “Yine çöp araçları ve çalışmaları hususunda göreve başladığımızdan bu yana toplam 8 aracın belediyemizde çalışmalara katıldığını belirtmek istiyorum. 2 araç Nurhak, 4 araç Ankara ve Adana’dan getirilmesi ve 2 araç tamir edilmek suretiyle hizmete başlamıştır. Bayramdan sonrada belediyemizden 1 kuruş çıkmadan araç filomuzu arttırmaya devam edeceğiz. Bu husustaki çalışmalarımızı da halkımızın takdirlerine sunuyoruz” bilgilerini aktardı.