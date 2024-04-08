Başkan Kayabaşı, Polis Haftası’nı kutladı

Başkan Kayabaşı, “Gücünü halkımızın güven ve desteğinden alan, canını siper ederek görevini fedakar bir şekilde yerine getiren ve ülkemizde güven ortamının tesisine yönelik takdire şayan gayretler sergileyen Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutluyorum” dedi.

Elbistan özelinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Kayabaşı, “Seçim sürecinde bizlere destek olan, güvenliğimizi sağlayan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görevli bütün polis memurlarımızın Polis Haftası’nı Yeniden Refah Partisi olarak tebrik ediyor kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. Bu vesileyle öncelikle ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.