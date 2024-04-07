07 Nis 2024 - 22:07 - Asayiş

Türk Kızılay, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderecek

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderileceğini ve bu çerçevede gemiye yardım malzemesi yüklemesinin başladığını bildirdi.