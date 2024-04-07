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Zincirleme kazada araçlardan biri kanala uçtu: 2 yaralı

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Elbistan'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobillerden biri sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Elbistan-Ekinözü kara yolun...

Zincirleme kazada araçlardan biri kanala uçtu: 2 yaralı
Zincirleme kazada araçlardan biri kanala uçtu: 2 yaralı
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Elbistan'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobillerden biri sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Ekinözü kara yolunun Kalealtı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 23 AK 420,46 ADJ 620 ve 46 AIM 591 plakalı araçlar çarpıştı. 46 AIM 591 plakalı otomobil, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

07 Nis 2024 - 18:54 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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