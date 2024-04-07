- Çevre

Bayramda yurt genelinde hava durumu yer yer farklılık gösterecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ramazan Bayramı’nda yurt genelinde güney ve doğu aralıklarla sağanak yağışlar görüleceğini, diğer kesimlerde ise az bulutlu geçeceğini bildirdi.

Bayramda yurt genelinde hava durumu yer yer farklılık gösterecek mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Çelik, Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde beklenen yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Bayram süresi boyunca güney ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini söyleyen Çelik, “Akdeniz bölgesi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir hafta boyunca sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışlar özellikle Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda zaman zaman kuvvetli şekilde görülecek. Bu kuvvetli yağışlara karşı da tedbir ve dikkatli olmakta fayda var. Gök gürültülü sağanak yağış olması sebebiyle bu yağışların zaman zaman dolu ve hatta küçük çaplı olsa hortuma sebebiyet verme ihtimali var. Buna karşı da yine tedbir olmak gerekiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin ise çoğunlukla parçalı az bulutlu geçmesini bekliyoruz. Marmara, Ege İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de önemli bir yağış beklentimiz yok. Bir hafta boyunca çoğunlukla hava parçalı az bulutlu geçecek diyebiliriz. Sıcaklıklara bakarsak sıcaklarda yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Salı ve çarşamba günü özellikle iç kesimlerde 1 ile 2 derecelik ısınma var. Ancak genel olarak baktığımızda mevsim normalleri civarında ve yer yer birkaç derece üzerinde seyredecek” dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor

Çelik, Ankara, İstanbul ve İzmir illeri hakkında yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgi vererek, “Ankara’da önümüzdeki 5 gün boyunca bir yağış beklentimiz yok. Pazartesi günü için biraz parçalı bulutlu yağış beklentimiz yok. Diğer günler ise çoğunlukla az mutlu geçecek diyebiliriz. Ankara’daki en yüksek sıcaklıklar 17 ile 18 derecelerden salı gününden itibaren artık 20-22 derece arasına yükselecek diyebiliriz. Önümüzdeki 5-6 gün boyunca İstanbul’da da yine yağış beklemiyoruz. İstanbul’daki en yüksek sıcaklıklarda 20-21 dereceler civarında. İzmir’de de yağış beklentimiz yok. İzmir’de hava az bulutlu açık olacak çoğunlukla. İzmir’deki en yüksek sıcaklıklarda 23- 25 derece arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

Bayramdan dönüşünde yağış bekleniyor

Şu anki tahminlere göre bayram dönüşünde ve bayramdan sonraki hafta sonunda doğu bölgelerinde yağış beklediklerini sözlerine ekleyen Çelik, “Doğu bölgelerimizin yağışlı geçmesini bekliyoruz. Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar devam edecek gibi görünüyor. Ancak süre yaklaştıkça özellikle bizim internet sitemizden güncel tahminlerimizi ve uyarılarımızı takip etmekte fayda var” şeklinde konuştu.

07 Nis 2024 - 17:32 İHA Ankara- Çevre

Mahreç  İha

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