Tatil için yola çıkanlara 'Hayatla yarışılmaz' uyarısı

Kahramanmaraş Valiliği, bayram tatili için yola çıkacak sürücülere,'Hayatla yarışılmaz' diyerek trafik kurallarına uymaları çağrısı yaptı.

9 gün sürecek bayram tatili başladı. Çok sayıda sürücü de eş-dost ve akraba ziyareti için yollara düştü.

Kahramanmaraş Valiliği, sürücülerden yolculukları sırasında trafik kurallarına uymalarını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevdiklerimize sağlıkla kavuşacağımız mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmek için; trafik kurallarına uyalım, hız limitlerini aşmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım" denildi.

Yolun sonu bayram olsun çağrısı yapılan paylaşımda, "Unutmayın, trafik kurallarına uymak, sağlık ve mutluluğun anahtarıdır. Trafik kurallarına uyalım, güvenliğimizi ve sevdiklerimizin sağlığını koruyalım" ifadeleri kullanıldı.