- Güncel

Alembey'de birlik ve beraberlik iftarı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan'ın Alembey Mahallesi Muhtarı Adem Kancı, mahalle sakinlerini birlik ve beraberlik iftarında buluşturdu.  Ramazan ayının en önemli değerlerind...

Alembey'de birlik ve beraberlik iftarı
Alembey'de birlik ve beraberlik iftarı
+1
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan'ın Alembey Mahallesi Muhtarı Adem Kancı, mahalle sakinlerini birlik ve beraberlik iftarında buluşturdu. 

Ramazan ayının en önemli değerlerinden paylaşma duygusunu yaşatan iftar sofrası, yüzlerce kişiyi aynı sofrada bir araya getirdi.

İftar programı, duaların okunmasıyla başladı. Alembey Mahalesi Muhtarı Adem Kancı, davetine icabet eden mahalle sakinleri ve misafirlerine ramazan ayının ve Ramazan Bayramının sağlık, bolluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.

Kancı, ramazan ayının bereketini iftar sofralarında birlikte paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği üzere ramazan birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının pekiştiği bir aydır. Aynı ekmeği paylaşmaktan, aynı çorbadan içip aynı tabaktan yemek yemenin verdiği huzuru sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizim buradaki beraberliğimiz ve aynı sofrayı paylaşırken hissettiğimiz huzur, aslında mahellemizin sahip olduğu güzelliği yansıtıyor. Bugün burada gösterdiğimiz birlik ve beraberliğin verdiği gücün sayesinde mahallemizde her şeyin en güzeli ve iyisini yapmanın gayretinde olacağız. 

Sizlerin teveccühü ile başladığımız muhtarlıkta her işimizi hizmet aşkı ile yapacağız.Daha nice ramazanlarda aynı sofra etrafında buluşabilmeyi, bugünlerin manevi ikliminden hep birlikte istifade edebilmeyi yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi. 

Program, edilen duayla sona erdi. Mahalle sakinleri ve misafirler de Alembey Mahallesi Muhtarı Adem Kancı'ya bu anlamlı davranıştan dolayı teşekkür ettiler. 

07 Nis 2024 - 14:51 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

BAY ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar Kullanmasını bilen, LPG Projesi hazırlayacak, Eksoz Emisyon ölçümü yapacak Bay Eleman Aranıyor. KUBİLAY OTO ELEKTRİK LPG Dönüşüm 0 546 225...

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL