Alembey'de birlik ve beraberlik iftarı

Elbistan'ın Alembey Mahallesi Muhtarı Adem Kancı, mahalle sakinlerini birlik ve beraberlik iftarında buluşturdu.

Ramazan ayının en önemli değerlerinden paylaşma duygusunu yaşatan iftar sofrası, yüzlerce kişiyi aynı sofrada bir araya getirdi.

İftar programı, duaların okunmasıyla başladı. Alembey Mahalesi Muhtarı Adem Kancı, davetine icabet eden mahalle sakinleri ve misafirlerine ramazan ayının ve Ramazan Bayramının sağlık, bolluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.

Kancı, ramazan ayının bereketini iftar sofralarında birlikte paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği üzere ramazan birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının pekiştiği bir aydır. Aynı ekmeği paylaşmaktan, aynı çorbadan içip aynı tabaktan yemek yemenin verdiği huzuru sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizim buradaki beraberliğimiz ve aynı sofrayı paylaşırken hissettiğimiz huzur, aslında mahellemizin sahip olduğu güzelliği yansıtıyor. Bugün burada gösterdiğimiz birlik ve beraberliğin verdiği gücün sayesinde mahallemizde her şeyin en güzeli ve iyisini yapmanın gayretinde olacağız.

Sizlerin teveccühü ile başladığımız muhtarlıkta her işimizi hizmet aşkı ile yapacağız.Daha nice ramazanlarda aynı sofra etrafında buluşabilmeyi, bugünlerin manevi ikliminden hep birlikte istifade edebilmeyi yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Program, edilen duayla sona erdi. Mahalle sakinleri ve misafirler de Alembey Mahallesi Muhtarı Adem Kancı'ya bu anlamlı davranıştan dolayı teşekkür ettiler.