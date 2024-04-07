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Uzun yola çıkacak sürücülerin korkulu rüyası: "yol hipnozu"

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Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kendi araçlarıyla uzun mesafe seyahat edecek sürücüleri yol hipnozuna karşı uyararak, sürücülerin güvenliği ve sağlığı için sık sık mola verilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uzun yola çıkacak sürücülerin korkulu rüyası: "yol hipnozu" mask
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Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte şehirler arası yollarda araç yoğunlukları oluşmaya başladı. Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç de, sürücülerin ve yolcuların Ramazan Bayramı tatilinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini dilerken, yol hipnozuna dikkat çekti. Yol hipnozunun, uzun süreli bir şekilde monoton bir ortamda araç kullanmanın yol açtığı bir tür zihinsel duraksama olduğunu belirten Özmeriç, bu durumun sürücülerin yol boyunca kendilerini hipnotize edilmiş gibi hissetmelerine ve dikkatlerini kaybetmelerine neden olabileceğini ve sürücülerin kaza riskini arttırarak tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini kaydetti. Yolculuk sırasında dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve uyku hali gibi durumların sürücüler için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Semih Özmeriç, özellikle uzun süreli yolculuklarda sık sık mola verilmesi gerektiğini belirtti. Özmeriç, araç kullanırken dikkatin dağılması, yolun monotonluğu ve uzun süre hareketsiz kalma gibi faktörlerin sürücüleri yol hipnozuna sokabileceğini ifade etti.

Sürücülerin güvenliği için alınması gereken önlemler hakkında da önemli bilgiler veren Özmeriç, özellikle uzun mesafe yolculukları için planlama yapmanın ve belirli aralıklarla mola vermeyi ihmal etmemenin hayati olduğunu vurgulayarak tavsiyelerde bulundu. Dinlenmiş olarak yola çıkmanın en önemlisi olduğunu belirten Özmeriç, "Yola çıkmadan önce yeterli dinlenmiş olmak çok önemlidir. Uykusuz veya yorgun bir şekilde araç kullanmak, kaza riskini artırır. Araç kullanırken cep telefonu kullanımı, yemek yeme, içecek tüketme gibi dikkati dağıtabilecek davranışlardan kaçının. Sürüşe odaklanın. Yaklaşık her iki saatte bir veya 150-200 kilometre aralıklarla mola vermek, hem sürücünün dinlenmesini sağlar hem de dikkatini toplamasına yardımcı olur. Molalarda araçtan inip yürüyüş yapmak veya basit egzersizler yapmak, kan dolaşımınızı artırarak uyanık kalmanıza yardımcı olur. Yolculuk sırasında yeterli miktarda su içmek, vücudunuzu nemli tutar ve dikkat dağınıklığını önler" ifadelerini kullanarak yolculuk yapacak olan sürücülerin bu önerilere dikkat ederek güvenli bir seyahat geçirebileceklerini belirtti.

07 Nis 2024 - 14:25 İHA Aydin- Asayiş

Mahreç  İha

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