AFAD ve Valilikten bayramda yağış uyarısı

Ramazan Bayramını da içine alan 9 günlük tatil, yağmurla başlarken AFAD ve Kahramanmaraş Valiliği'nden de uyarı geldi.

Elbistan'da, bayram tatili boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den derlenen verilere göre, bugün etkisini gösteren yağışlı hava sürecek. Sıcaklıklar da yağışlı birlikte düşecek. İlkbahar yağışlarıyla ilgili olarak AFAD ve Kahramanmaraş Valiliği'nden uyarı geldi.

Uyarıda, özellikle bayramın 2.ve 3.günü yağışların yoğun şekilde olmasının beklediği vurgulandı.

Kahramanmaraş Valiliği, vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlattı.