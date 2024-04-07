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Kızılay’ın iyilik ordusu bayramlıklarla yüzleri güldürüyor

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Yardımseverlerin zekat, fitre, fidye, gıda, aşevi bağışlarıyla ailelerin yanında yer alan Kızılay, hazırladığı 345 bin kişilik bayramlık yardımını, Kızılay Butikler aracılığıyla ve gönüllüleriyle ulaştırarak bayram öncesi yüzleri güldürdü.

Kızılay’ın iyilik ordusu bayramlıklarla yüzleri güldürüyor mask
Kızılay’ın iyilik ordusu bayramlıklarla yüzleri güldürüyor
Kızılay’ın iyilik ordusu bayramlıklarla yüzleri güldürüyor
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İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak isteyen hayırseverleri “Bu Ramazan Sensiz Olmaz” diyerek Ramazan Kampanyası’nda buluşturan Kızılay, gıda, sıcak yemek ve maddi destekleriyle hanelere destek oldu. Kızılay, Ramazan yardımları planlamasında belirlediği 117 milyon liralık bayramlık hediyelerini ise 345 bin kişiye ulaştırdı.

Bayramlık giyim paketlerine ek kızılay butiklerde de yoğun mesai

Kızılay, bir yandan bayram öncesinde hazırladığı giyim yardımlarını gönüllüleriyle ailelere ulaştırırken bir yandan da yıl boyunca hizmet veren Kızılay Butikleri aracılığıyla da ihtiyaç sahiplerinin kendi ihtiyaç duydukları kıyafetleri yine kendi beğenileri doğrultusunda seçerek ücretsiz olarak almalarına imkan sağlıyor. Sosyal incelemeler sonrası belirlediği ihtiyaç sahiplerine Kızılay Kadın, Genç Kızılay, Kızılay Engelsiz üyeleri, Şubeleri ve gönüllüleriyle Ramazan yardımlarını ulaştıran Kızılay, ailelere hayırseverlerin bağışlarını ulaştırmaya devam ediyor.

07 Nis 2024 - 13:27 İHA Ankara- Yaşam

Mahreç  İha

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