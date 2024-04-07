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Yutma güçlüğü kanser habercisi olabilir

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İstanbul’da, yutma güçlüğü ve kilo kaybı şikayetiyle Biruni Üniversite Hastanesi’ne gelen kadının mide kanseri olduğu ortaya çıktı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil, yutma güçlüğü şikayetlerinin mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yutma güçlüğü kanser habercisi olabilir mask
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Yaklaşık 6 aydır yutma güçlüğü nedeniyle su içmekte ve yemek yemekte zorlanan 68 yaşındaki kadının, İstanbul ve farklı şehirlerdeki merkezlerde endoskopik işlemleri ile tahlilleri yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde kadına “Akalazya” tanısı konuldu. Tedavi için Biruni Üniversite Hastanesi’ne başvuran kadına, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil tarafından endoskopi işlemi gerçekleştirildi. Endoskopik işlemde hastanın aslında Psödoakalazya (Yalancı Akalazya) olduğu ortaya çıktı. Yutma güçlüğü ve kilo kaybına, midede bulunan tümörün neden olduğu belirlendi. Mide kanseri tanısı konan kadın, üniversite hastanesinin onkoloji merkezinde tedavi altına alındı.

“Bu işlemi sayılı merkezler yapıyor”

Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özdil, “Hastamız yutma güçlüğü ve kilo kaybıyla bize başvurdu. Bu şikâyetlerle daha önce Anadolu’da bir şehirde, İstanbul’daki farklı hastanelerde ve muayenehanelerde değerlendirilmiş. Hastaya yapılan testlerde, endoskopilerinde ve manometri denilen bir işlem sonrasında ‘akalazya’ olduğu söylenmiş. Bunun tedavisi için de ‘POEM’ denilen bir işlem için bize yönlendirildi. Bu işlemi sayılı merkezler yapıyor. Bunlardan birisi de biziz. Bu amaçla hastayı biz işleme aldığımızda aslında ‘akalazya’ olmadığını gördük. Tümör nedeniyle oluşan darlık sonucu yutma güçlüğünün ortaya çıktığını anlamış olduk” dedi.

“Tanı koymakta hekimleri yanıltan bir kanser tipi”

Tanı ve tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Özdil, “Hemen biyopsilerini aldık. Tanıyı koyduk. Mide kanseri olduğu anlaşıldı. Mide kanseri olarak da farklı bir kanser. Tanı koymakta hekimleri yanıltan bir tip olduğunu gördük. Daha sonra bu tedavi sonrasında konseyimizde değerlendirdik. Öncelikle kemoterapi alması, daha sonra eğer uygun şartlar sağlanırsa da ameliyat yapılması gerektiği kanaatine vardık” diye konuştu.

“Tümör, yemek borusuna yapışık kısmını tutmuş”

Kanserin neden yutma güçlüğü yaptığını açıklayan Özdil, “Tümör, mideyle yemek borusunun geçiş bölümünü tutuyor. Tam midenin yukarı bölümünü, yemek borusuna yapışık kısmını tutmuş. O yüzden yemek geçmiyor. Kanser şu anda orta seviyede. Önce kemoterapiye verdiği yanıta bakacağız. Kemoterapiyle seviyesi düşerse, ameliyat sınırlarına çekebilirsek ameliyat olacak” ifadelerini kullandı.

“Her yutma güçlüğünün mutlaka değerlendirilmesi lazım”

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Özdil, “Kilo kaybı varsa bu önemli. Onu ihmal etmemek lazım. Her yutma güçlüğünün mutlaka değerlendirilmesi lazım. Yutma güçlüğü önemli bir belirti. Üst bölgedeyse daha çok nörolojik nedenlere bağlı olabilir. Mide bölgesindeyse bu yemek borusunun kaslarındaki fonksiyonlarda bir bozulma nedeniyle, içilmiş ilaçların oluşturduğu hasarlara bağlı ya da tümörlere bağlı olabilir. Mideye yakın bölgede takılma hissediyorsak kansere bağlı olabilir” dedi.

07 Nis 2024 - 13:26 İHA İstanbul- Sağlık

Mahreç  İha

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