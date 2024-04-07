Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde 11 bin 439 oy alarak Yeniden Refah Partisi’nden Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçim öncesi söz vermiştik. ’İsrafı bitireceğiz’ demiştik. Belediyemizde tasarrufa başkanlık makam araçlarından başlıyoruz. Belediye şirketimize ait olan Mercedes marka otomobil için satış kararı aldık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.