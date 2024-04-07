- Çevre

Her yıl tekrarlanan ilginç doğa olayı hayrete düşürdü

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Her yıl bu dönem kan renginde akarak Kızılırmak’a rengini veren Fadlum Irmağı’ndaki renk değişimi hayrete düşürdü.

Her yıl tekrarlanan ilginç doğa olayı hayrete düşürdü mask
Her yıl tekrarlanan ilginç doğa olayı hayrete düşürdü
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Tabiatın canlanmasıyla birlikte dağlardaki karlar eridi. Eriyen kar suları toprakları taşıyarak ırmaklara karıştı. Bu doğa olayının etkisiyle Sivas’ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ’dan doğarak, Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz’e dökülen, bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak kahverengine büründü. Kızılırmak’ın kollarından biri olan ve Kızılırmak’a rengini veren Fadlum Irmağı ise kızıl rengine boyandı. İki ırmağın kesiştiği yerde renklerin birleşmesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kızıllığın toprak yapısından kaynaklandığı bilinirken, görüntüsüyle mest eden ırmaktaki renk değişimi dron ile görüntülendi.

“Toprağın suyla karışmasıyla su kızıl bir renk aldı"

Toprağın suyla karışmasıyla suyun kızıl bir renk aldığını söyleyen Bahri Çongar, “Mevsim itibarıyla kıştan yaza geçtik. Şu anda tabi yüksek yerlerde yağan karların erimesi ve yağmurun yapmasıyla birlikte Kızılırmak’ta bir coşku oldu. Su seviyesi yükseldi ve böylelikle ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Toprağın suyla karışmasıyla su kızıl bir renk aldı. Türkiye’nin en uzun ırmağı şehrimizi ikiye bölüyor. Ortaya da güzel görüntüler çıkıyor” dedi.

07 Nis 2024 - 13:23 İHA Sivas- Çevre

Mahreç  İha

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