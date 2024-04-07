- Ekonomi

E-ticarete bayram dopingi

ABONE OL Google News Sayfamız

Bayram alışverişiyle hareketlenen e-ticaret sektöründe bu bayram 200-300 milyar liralık satış yapılması bekleniyor.

E-ticarete bayram dopingi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çok sayıda sektörde hareketlilik yaşanırken, yüzü gülen sektörlerden biri de e-ticaret oldu. Sektör profesyonelleri bayram öncesi yaşanan hareketlenmeden oldukça memnun.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, ramazan ayı ve bayram alışverişlerinin e-ticaret üzerinden yapılmaya devam ettiğini söyledi.

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının çevrim içi alışverişe yönelmesi, kampanyaların etkisiyle bu bayram alışverişlerinde de e-ticaretin ön planda olmasını beklediklerini vurgulayan Çevikoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle bayrama özel markaların ve pazar yerlerinin kampanyaları ile alışverişlerde yüzde 30 artış yaşandığını gözlemliyoruz. Bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri ile giyim ve ayakkabı alışverişleri en fazla tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Aynı zamanda bayram tatili nedeniyle insanlar yoğun olarak şehir dışına çıkacaklar. Yolculukları dolayısıyla internet üzerinden yaz lastiğine yöneldikleri için bu alanda da normal dönemlere göre artış görülüyor. Bununla beraber uçak rezervasyonlarında da benzer bir yoğunluğun olduğunu söyleyebilirim. Tüm ürün gruplarında yüzde 25-30 arasında indirimlerin yapıldığı Ramazan Bayramı döneminde 200-300 milyarlık bir satışın gerçekleşmesini bekliyoruz."

"Bu bayram ortalama sepet tutarı 750 TL"

Çevikoğlu, bu bayramda ortalama sepet tutarının 750 lira olarak gerçekleşmesinin beklendiğini dile getirdi.

Bayram alışverişi yaparken tüketicilere önerilerde de bulunan Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Sektörümüze ait yeni bir yönetmelik, e-ticaret şirketlerinin kafalarına göre indirim yapmalarına müsaade etmiyor. Buna göre son 30 gün içerisinde satış aldığınız fiyatın altını yazmanız gerekiyor. Yani bu şu anlama geliyor; 100 TL'lik bir ürünün satış fiyatı önce 300 TL'ye çıkarılıp sonra o ürün üzerinden yüzde 80 indirim yapılarak satılamayacak. Bunu yapan şirketler ciddi cezalarla karşı karşıya kalacağı için, tüketiciler bu dönemde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler. Bununla beraber tüketicilere alışverişlerinde 'Güven Damgası' olan siteleri tercih etmelerini öneriyorum."

# ekonomi

07 Nis 2024 - 13:17 AA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

BAY ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar Kullanmasını bilen, LPG Projesi hazırlayacak, Eksoz Emisyon ölçümü yapacak Bay Eleman Aranıyor. KUBİLAY OTO ELEKTRİK LPG Dönüşüm 0 546 225...

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL