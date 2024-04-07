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Cadde esnafının iftar sofrası, doldu taştı

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Elbistan’da Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflar, birlik ve beraberlik iftarı organizesini, bu ramazanda da devam ettirdi. Sadece...

Cadde esnafının iftar sofrası, doldu taştı mask
Cadde esnafının iftar sofrası, doldu taştı
Cadde esnafının iftar sofrası, doldu taştı
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Elbistan’da Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflar, birlik ve beraberlik iftarı organizesini, bu ramazanda da devam ettirdi.

Sadece Dulkadiroğlu Caddesi’ndekiler değil, çevredeki diğer esnaflar ve vatandaşlar, kurulan iftar sofrasına konuk oldu. Esnafları, davetlileri ve caddeden geçen vatandaşları buluşturan iftar sofrası, örnek bir birliktelik sergiledi. 

Programa öncülük eden cadde esnafı ve Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Yusuf Kurnaz, katılan esnaflara ve misafirlerine teşekkür etti.

Bu tür programların esnaflar arasında kaynaşmayı ve birlikteliği arttırdığına dikkat çeken Kurnaz, “Esnaflar olarak iftarda bir araya geliyoruz. Çok şükür iftar sofrası kurma işimiz gelenek haline geldi. Her sene de katılan sayısı artıyor. Ne mutlu bizlere ki bu güzel akşamda bir araya geldik. Bunu sağlayan Allah’a şükürler olsun” dedi.

İftar sofrası kurarak komşuluk geleneğini yansıtmak istediklerini kaydeden Kurnaz, "Bu ramazan da soframız doldu taştı. Böylelikle esnaflarımız arasında birlik ve beraberlik duygusu artıyor. Atalarımızın, dedelerimizin bize miras bıraktığı komşuluk geleneğini yaşatmak istiyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tutulan oruçları makbul ve kabul olsun. İnşallah önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir sofra kurarız” şeklinde konuştu.

Programa katılan esnaflar da, yemeğin düzenlenmesine öncülük eden Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Yusuf Kurnaz'a teşekkür ettiler. 

Program, edilen duanın ardından son buldu.

07 Nis 2024 - 12:45 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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