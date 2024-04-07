Elbistan Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Elbistan Belediye Meclisi, ilk toplantısını Belediye Başkanı Erkan Gürbüz'ün başkanlığında gerçekleştirdi.

Elbistan'da seçimlerin ardından ilk belediye meclis toplantısı yapıldı. CHP, AK Parti ve Yeniden Refah Partisi'nden seçilen meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz'ün başkanlığında encümen ve komisyonlarla ilgili seçim yapılarak komisyon üyeleri asil ve yedek olarak belirlendi.

Toplantı sonrası değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, ortak akla dikkat çekti.

Başkan Gürbüz, "İlk meclisimizi gerçekleştirdik. Encümenlerimizi ve komisyonlarımızı seçtik. Tüm meclis üyelerimizle birlikte ortak akılla, tüm şeffaflığımızla halkımıza hizmet etmek için hazırız. Şehrimiz için hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.