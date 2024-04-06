Yıldırım düştü: 17 koyun telef oldu

Mutki ilçesine bağlı Çığır köyünde Ercan Altıntaş’a ait koyun sürüsüne yıldırım isabet etti. Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürüdeki 17 koyunun telef olduğu belirlendi.