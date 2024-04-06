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Evini sarı-kırmızıya boyatıp Icardi yazdı

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Diyarbakırlı inşaat ustası, Galatasaray ve Mauro Icardi sevgisini bir yıl önce yapımına başladığı evine yansıttı. Usta, evini sarı-kırmızıya boyayıp “Mauro Icardi” ve “Erdem baba” yazdı.

Evini sarı-kırmızıya boyatıp Icardi yazdı mask
Evini sarı-kırmızıya boyatıp Icardi yazdı
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Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi sevgisi sınır tanımıyor. Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsal Tokluca Mahallesi’nde yaşayan 36 yaşındaki Mehdi Keskinkılınç, sarı-kırmızı ve Mauro Icardi sevgisini bir yıl önce yapımına başladığı evine yansıttı. İnşaat ustası Keskinkılınç, mesleğiyle çocukluk aşkı Galatasaray’ın renkleriyle evini boyatıp “Mauro Icardi” ve “Erdem baba” yazarak hayalini gerçekleştirdi.

Keskinkılınç, Icardi’yi Diyarbakır’a davet ederken, kendisi de Rams Park’ta üçlü çekmek istediğini dile getirdi.

Mehdi Keskinkılınç, İhlas Haberi Ajansı (İHA) muhabirine, boya ve alçı montajlama işiyle uğraştığını söyledi. Galatasaray tutkusunun küçüklüğümden bu yana geldiğini belirten Keskinkılınç, Galatasaray’ı çok sevdiğini dile getirdi.

“Tek hayalim arenanın ortasında tribüne üçlü çektirmektir”

“Benim güzel bir ev yapma hayalim vardı, onu gerçekleştirdim” diyen Keskinkılınç, “Daha sonra evimi sarı-kırmızı renge boyama planı aklıma geldi. Icardi de geçen sene Galatasaray’a gelince şampiyon olduk. Icardi sevgisi de oradan başladı. Fanatik Galatasaray taraftarıyım ve takımımı çok seviyorum. Icardi’yi köyümüze bekliyorum. Tek hayalim arenanın ortasında tribüne üçlü çektirmektir. Tüm Galatasaray taraftarına da selamlarımı iletiyorum. Şampiyon Galatasaray” dedi.

Evin yapım aşamasında kullandığı malzemeleri Diyarbakır, Batman ve Silvan’dan getirdiğini aktaran Keskinkılınç, “Geçen sene yaz ayında evimin yapımına başladım. İş yoğunluğu falan derken süreç biraz uzadı. Evimin dış cephesinde Erdem baba da yazıyor. Erdem Timur’u çok sevdiğim için oğlumun ismini de Erdem koydum. Daha sonra evimin dış cephesine ‘Erdem Baba’ ve ‘Mauro Icardi’ yazdım” ifadelerinde bulundu.

06 Nis 2024 - 19:45 İHA Diyarbakir- Spor

Mahreç  İha

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