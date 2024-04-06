- Asayiş

3 kişiyi öldürüp yakan şüpheli, maktulün alyansını satmış

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Mersin’de anne ve oğlu evde, baba araçta yanarak ölmüş halde bulunan 3 kişilik ailenin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmasının ardından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Vahşice katlettiği aile ile aynı mahallede oturan cinayet şüphelisinin öldürülenlerden anne Nurgül’ün alyansını bir kuyumcuya satarken yakalandığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

3 kişiyi öldürüp yakan şüpheli, maktulün alyansını satmış mask
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Olay, dün sabaha karşı ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi İlemin Sokak’taki bir evde yaşanmıştı. Bir evde çıkan yangın fark edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Eve ulaşan ekiplerin müdahale ettiği yangında Anne Nurgül (35) ile oğlu Emrullah Kaya (11) kısmen yanarak öldüğü belirlenmişti. Eve 4 kilometre mesafedeki yolda da baba Neşet Kaya’nın da araç içerisinde tamamen yanmış halde cesedi bulundu. Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olay yeri ve otopsi incelemelerinde babanın bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlendi. Anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğünün değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı saha çalışması yaptı.

Annenin alyansını satarken görüntüleri ortaya çıktı

Olayın ilk anından itibaren detaylı çalışma yapan ekipler çok geçmeden şüphelinin aynı mahalleden 35 yaşındaki H.E. olduğunu belirledi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde bir kuyumcuya, öldürülen Nurgül’ün alyansını sattığı da ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma timleri, şüphelinin kaldığı başka bir mahalledeki adresi belirledi. Adrese dün akşam operasyon düzenleyen ekipleri şüpheliyi yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli bugün hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelinin cinayetleri ailenin yaklaşık 800 bin TL’lik ziynet eşyasını çalmak için olayı gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Öte yandan, Kaya ailesinin cenazeleri bugün yaşadıkları mahalle mezarlığından kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verilmişti.

06 Nis 2024 - 18:19 İHA Mersin- Asayiş

Mahreç  İha

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