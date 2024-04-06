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Bakan Özhaseki: "Deprem bölgesinde binden fazla şantiyemiz var, 300 bin konutun yapımı devam ediyor"

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Melikgazi Belediyesi Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi Açılış töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Şu anda bizim bakanlık olarak binden fazla şantiyemiz var. 300 bin civarında konutun yapımı devam ediyor. 4 bin 333 köyde de çelikten köy evi yapıyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki: "Deprem bölgesinde binden fazla şantiyemiz var, 300 bin konutun yapımı devam ediyor" mask
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31 Mart seçimlerini değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşın bu seçimde kendilerine ihtar verdiğini söyledi. Bakan Özhaseki, "Seçimleri atlattık. Değerli başkanlarımıza yeniden sizler yetki verdiniz. Onlar da göreve ’bismillah’ diyerek yeniden başlıyorlar. Misyonumuzun otuzuncu senesi. Kolay değil, dile kolay. Çok şükür hizmet dolu bir ömür geçti. Bu sefer vatandaş biraz ihtar etti. ’Bak’ dedi ’aklınızı başınıza alın. Size ufak bir ihtarımız var’ dedi. Onu da herkes almıştır herhalde. Ben de daha doğrusu. Başkanlarımız da almıştır. Ama daha çok hizmet ederek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki çalışmaları da değerlendiren Bakan Özhaseki, "Haliyle son günlerde bu güzel ülkenin belki de sıkıntılı taraf olan depremden dolayı biraz dışarılardayım. Malumunuz bir sene kadar önce büyük bir deprem faciası, daha doğrusu 9 saat arayla iki deprem. Bu depremlerden tam 18 tane ilimiz etkilendi. 14 milyon insan da zarar gördü. 53 bin 500 kardeşimizi toprağa verdik. 680 bin kadar evimiz yıkıldı. 170 bin kadar da dükkan ve iş yerleri yıkıldı. Maddi hasar 100 milyar doların üzerinde. Naçizane o bölgeleri ayağa kaldırmaya uğraşıyorum. Her bir köşede gayretimiz var. Şu anda bizim bakanlık olarak binden fazla şantiyemiz var. 300 bin civarında konutun yapımı devam ediyor. 4 bin 333 köyde de çelikten köy evi yapıyoruz. Dile kolay 4 bin 333 köyde. Hani hep derlerdi ya büyüklerimiz ’Allah devletimize zeval vermesin’ diye. Allah devletimize zeval vermesin. 110 bin kişilik bir ordu çalışıyor adeta orada. Evleri bitiriyoruz, teslim ediyoruz. Yenilerini yapıyoruz. Zaten yarın bir gün yine o taraflara gidip devam edeceğim. İnşallah oradaki depremzede kardeşlerimiz, evleri yıkılanlar yuvalarına oturuncaya kadar biz bu hizmete de devam edeceğiz" diye konuştu.

06 Nis 2024 - 18:18 İHA Kayseri- Politika

Mahreç  İha

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