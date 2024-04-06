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İsrail'in 183 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 137'ye çıktı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 137'ye yükseldi.

İsrail'in 183 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 137'ye çıktı mask
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 183 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 65 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 137'ye, yaralı sayısının da 75 bin 815'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

İsrail, Gazze'ye gece boyu hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyu hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 183. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçu birliklerinin Gazze kent merkezi ile kuzeydeki Beyt Hanun kentine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi ve yakınındaki bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 3 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusunun havadan ve karadan gece boyu Gazze Şeridi'nin diğer birçok noktasına düzenlediği saldırılarda da çoğu çocuk ve kadın ölen ve yaralananlar oldu.

# dünya, İsrail-Filistin çatışması

06 Nis 2024 - 17:00 AA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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