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Polipleri erken teşhis etmek kalın bağırsak kanserini önlüyor

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Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yunus Öztürk, kalın bağırsak kanserinin diğer kanser türlerinden ayrıştığını belirterek, kolonoskopi sırasında kanser öncesi poliplerin yakalanması durumunda ileride gelişebilecek kanserin önlenebildiğini söyledi.

Polipleri erken teşhis etmek kalın bağırsak kanserini önlüyor mask
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Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yunus Öztürk, "1-7 Nisan Kanser Haftası" nedeniyle önemli uyarılarda bulundu. En sık görülen kanser türlerinden olan kalın bağırsak kanseri hakkında bilgi veren Opr. Dr. Yunus Öztürk, muayenelerde yakaladıkları poliplerin temizlenmesi durumunda ileride yaşanabilecek bir kanser vakasının önüne geçilebildiğini belirtti.

“Dünyadaki her 6 ölümden 1’isi hala kanser nedeniyle oluyor”

Hastalıklara bağlı ölüm vakalarının büyük oranının hala kanser nedeniyle yaşandığına dikkat çeken Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yunus Öztürk, “Dünyadaki her 6 ölümden 1’i hala kanser nedeniyle oluyor. Kanser, herhangi bir organdaki patolojik hücrelerin zamanla aşırı miktarda çoğalması ve o organın çalışmasına engel olması ve hatta zamanla diğer organlara sıçraması sonucu hayatı tehlike oluşturan bir hastalıktır. Özellikle erkeklerde akciğer ve prostat, kadınlarda ise meme kanseri, bunun yanı sıra her iki cinste de kolon ve rektumda görülen kanserler (kolorektal) kanserler günümüzde en çok görülen kanserlerdir. Bu kanser türlerinde de erken tanı çok önemli. Tüm kanserlerde erken tanı, tedavi şansını çok yükseltiyor” dedi.

Polipleri erken teşhis etmek kalın bağırsak kanserini önlüyor

“Kalın bağırsak kanserlerini önceden teşhis edip, önlemek mümkün”

Kalın bağırsak kanserlerinin önceden teşhis edilip, engellenebileceğini ifade eden Opr. Dr. Yunus Öztürk, “Kalın bağırsak kanseri önlenebilen kanserlerdir. Normalde kanserin gelişmesini önlemek mümkün değil ama kalın bağırsak kanserinde bir şans var. Bu kanser türlerinin yüzde 90’ı kalın bağırsakta daha önceden gelişen poliplerden gelişmektedir. Kanser gelişmeden önce bu polipleri kolonoskopi yaparak yakalayabilirsek, alabilirsek ileride gelişebilecek kalın bağırsak kanseri vakasını da önlemiş oluyoruz. 40 yaşından sonra ve ailede kalın bağırsak kanseri öyküsü olan kişilerin kolonoskopi yaptırmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Hastalığın tedavi süreci hakkında da bilgi veren Opr. Dr. Özürk, “Kalın bağırsak kanseri tanı, konoskopi esnasında kanserli hücrelerden alınan örneklerin patolojiye gitmesi ile başlıyor. Patoloji sonucu kanser geldiği zaman hastalığın evresine göre tedavi planlıyoruz. Eğer ki kanser, kalın bağırsakta ve diğer organlara sıçramamışsa önce cerrahi müdahale, peşine kemoterapi veya radyoterapi düşünüyoruz. Evre 3 veya 4 ise, karaciğere sıçramışsa o zaman hasta önce kemoterapi alabiliyor” şeklinde konuştu.

06 Nis 2024 - 16:19 İHA Samsun- Sağlık

Mahreç  İha

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