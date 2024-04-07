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Elbistan’da anahtarı teslim edilen konut sayısı 433’e ulaştı

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Elbistan’da, anahtar tesliminin başladığı yaklaşık 1 aylık sürede 433 hak sahibi afetzede yeni yaşamın kapılarını açtı. Elbistan’da büyük yıkıma neden...

Elbistan’da anahtarı teslim edilen konut sayısı 433’e ulaştı mask
Elbistan’da anahtarı teslim edilen konut sayısı 433’e ulaştı
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Elbistan’da, anahtar tesliminin başladığı yaklaşık 1 aylık sürede 433 hak sahibi afetzede yeni yaşamın kapılarını açtı.

Elbistan’da büyük yıkıma neden olan asrın felaketinden bir ay sonra 11 binden fazla hak sahibi için deprem konutu ile kırsal konut yapımına başlanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kentte 2 bölgeyi konut alanı olarak belirlemişti. İlk çalışmalar da kuzey proje alanı olarak nitelendirilen Karaelbistan Mahallesi’nde başlamıştı. Taşburun Mahallesi sınırlarında yer alan doğu proje alanındaki deprem konutlarının yapımına ise mayıs ayı itibariyle start verilmişti.

Kentte, hak sahipliği sürecinin sonlanmasıyla birlikte 11 binden fazla afetzedeye, TOKİ ve yerinde dönüşüm imkanından birini seçme hakkı tanınmıştı. Elbistan’da afetzedelerin önemli bir kısmı toplu konut projesinden yararlanmayı seçerken kırsal mahallelerde de yerinde dönüşüm isteyen vatandaşlar için de ayrıca ihale düzenlenmişti. Kalıcı konutlar ve köy tipi konutların inşası paralel şekilde ilerlerken ilk teslimat ise Karaelbistan Mahallesi’ndeki projeden yapıldı. Buradaki konutların kurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla çekildi. Elbistan’da, ilk kurada 1538 kişinin ismi belirlendi. İkinci kurada ise 2 bin 83 hak sahibi daha belirlendi. Böylece kentte kurası çekilen konut sayısı 3 bin 621’e ulaştı.

Kuzey proje alanındaki deprem konutlarının ilk anahtarları ise şubat ayı sonlarında verilmeye başlandı. Ön sözleşme imzalayan afetzedeler, evlerinin anahtarlarını aldı. Anahtar teslimleri ise peyderpey devam ediyor. Bugüne kadar anahtarını alarak yeni yaşamlarına kapı açacak afetzede sayısı 433’e ulaştı. Bayramdan sonra anahtar teslim işlemlerinin hız kazanacağı belirtiliyor.

Son kuradaki doğu proje alanı olarak adlandırılan Taşburun Mahallesi’ndeki konut projesinde ise anahtar teslimlerinin mayıs ayı sonlarında başlaması bekleniyor.

Kırsal konutlarla ilgili de hak sahiplerinin önümüzdeki günlerde anahtarlarını alıp evlerine taşınmaları için son rötuşlar yapılıyor.

07 Nis 2024 - 12:40 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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