Temel kaldırma ve zemin düzeltme için kapsamlı ihale yapılacak

Elbistan Kaymakamı Yunus Atama, 6 Şubat depreminde yıkılan binaların temel kaldırma ve zemin düzeltme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaymakam Ataman, ilçe genelindeki bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için kapsamlı bir ihalenin de önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti.

6 Şubat 2023’teki 7,6 büyüklüğündeki depremden sonra yapı stokunun yüzde 50’ye yakını kaybeden Elbistan’da, mahkeme süreci devam edenler dışındaki ağır hasarlı binaların tamamına yakını kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkılan binaların temel kaldırma ve zemin düzeltme işlemleri de başladı. Kentte görüntü ve çevre kirliliği oluşturan bu durumun ortadan kaldırılması için Elbistan Kaymakamlığı koordinesinde çok sayıda iş makinesi ile çalışmalar yapılıyor. Kaldırılan temellerin molozları kamyonlarla döküm sahasına taşınırken zemin de tesviye edilerek görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, kentte depremin izlerinin silinmesi noktasında azami hassasiyet gösterildiğini vurguladı.

Kaymakam Ataman, “İlçemizde meydana gelen depremde ağır hasar alan yapıların yıkım işlerinde temel kaldırma ve zemin düzeltme işi kaymakamlığımız koordinesinde devam ediyor. Ayrıca bu statüsündeki yapıların temel kaldırma ve zemin düzeltme çalışmalarının kapsamının genişletilmesi için de ayrıca bir ihale yapılacaktır. İhalenin sonuçlanmasına müteakip de çalışmalar başlayacaktır” dedi.