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Bağımsız meclis üyesi adayı Nurcan Yılmaz Demir’den teşekkür

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Elbistan bağımsız belediye meclis üyesi adayı Nurcan Yılmaz Demir, yayımladığı mesajla seçmenlere teşekkür etti. Çıktığı yoldan dönmeyeceğinin altını...

Bağımsız meclis üyesi adayı Nurcan Yılmaz Demir’den teşekkür mask
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Elbistan bağımsız belediye meclis üyesi adayı Nurcan Yılmaz Demir, yayımladığı mesajla seçmenlere teşekkür etti.

Çıktığı yoldan dönmeyeceğinin altını çizen Demir, özellikle de kadınlar için hazırladığı projeleri hayata geçirmek için girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

Seçim sürecinde çalmadık kapı bırakmadığını belirten bağımsız belediye meclis üyesi adayı Nurcan Yılmaz Demir, “Adaylığımı duyurduktan sonra yoğun bir kampanya dönemine başladım. Bu süreçte birçok hemşerimizi ziyaret ettim, misafirleri oldum. Muhtar adaylarımızla bir araya gelip görüş alışverişinde bulundum. Seçilmem halinde Elbistan’da kadınlar başta olmak üzere toplumun tamamını kapsayacak projelerimi anlattım. Halkımızın mütevazı tavırları sevgi gösterileri içtenlik ve samimiyetleri için teşekkürü bir borç biliyorum. Oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Oy pusulasının yapısı ve diğer bazı nedenlerin aldığı oy sayısında düşüşe neden olduğunu ifade eden Demir, “Oy pusulasında kendi fotoğraflarımızın ya da logo tarzı bir şeyin olmaması bizleri etkiledi. Ayrıca bazı seçmenlerimiz de bağımsız belediye başkan adayı Sayın Musa Demir’e verilen oyların benim için de geçerli olduğu yönündeki düşüncesi ile isim benzerlikleri bu sonucu doğurdu. Tabii bunları mazeret olarak kabul etmeyip özeleştirimi de yapmam gerekir. Daha fazla kişiye ulaşmam ve halkımıza kendimi daha çok anlatmam gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki dönemde de şehri için çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğini dile getiren Demir, “Elbistan Belediye Başkanlığını kazanan Sayın Erkan Gürbüz’e başarılar diliyorum. Güzel projelerimiz için gerek mevcut belediye başkanımız Erkan Gürbüz beyefendinin gerekse tüm memleket sevdalısı şahsiyetlerden yardım isteyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın mevcut vekillerimin kapılarını çalacağım. Üretim olmadan ihracat olmadan kalkınmamız mümkün değil. Bu bilinçle çıktığım bu yoldan dönmek yok” cümleleri ile sözlerini tamamladı.

Demir, tüm Elbistanlıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

07 Nis 2024 - 11:35 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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