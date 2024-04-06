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Otoyolda 9 araçlı zincirleme kazada ilginç görüntü: Araçlar üst üste çıktı

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Bayram tatili sebebi ile yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen 9 araçlı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. İki aracın üst üste çıktığı kazayı görüp şaşkınlığını gizleyemeyenler dönüp bir daha baktı.

Otoyolda 9 araçlı zincirleme kazada ilginç görüntü: Araçlar üst üste çıktı
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9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün akşam saatleri itibari ile yola çıkmaya başladı. Bu sebeple Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Otoyolda yoğunluğun yaşandığı Hendek ilçesi geçişi Kalayık mevkii Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ile normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Otoyolda 9 araçlı zincirleme kazada ilginç görüntü: Araçlar üst üste çıktı

Gören dönüp bir daha baktı

Öte yandan, zincirleme kazada bir cipin arkadan çarptığı 57 HA 178 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin, cipin üzerine çıkması ise şaşkınlık oluşturdu.

06 Nis 2024 - 16:12 İHA Sakarya- Asayiş

Mahreç  İha

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