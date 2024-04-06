Otoyolda 9 araçlı zincirleme kazada ilginç görüntü: Araçlar üst üste çıktı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün akşam saatleri itibari ile yola çıkmaya başladı. Bu sebeple Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Otoyolda yoğunluğun yaşandığı Hendek ilçesi geçişi Kalayık mevkii Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ile normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Gören dönüp bir daha baktı

Öte yandan, zincirleme kazada bir cipin arkadan çarptığı 57 HA 178 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin, cipin üzerine çıkması ise şaşkınlık oluşturdu.