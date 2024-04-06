Suda cansız bedeni bulunan genç, 14 gündür kayıp olarak aranıyormuş

Elbistan'da, Hurman Çayında cansız bedeni bulunan 30 yaşındaki gencin, 14 gündür kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Gencin aracı, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi’nde bulunurken ölümüne neden olan silah da Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timi tarafından Hurman Çayı’nda aranacak.

Edinilen bilgiye göre, Izgın Mahallesi civarında Hurman Çayı yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir erkeğe ait olan ceset, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede başından tabanca ile vurulduğu belirlenen cesedin 30 yaşındaki Hüseyin Kılınç'a ait olduğu tespit edildi. Kılınç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından baba ocağı Afşin’in Çobanbeyli Mahallesi’nde defnedildi.

Olayı aydınlığa kavuşturmak için Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı’nca çalışma başlatıldı.

Hüseyin Kılınç için ailesi tarafından 22 Mart’ta kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Ruhsatlı silahı olan Kılınç'a ulaşamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarı yaptı. Bu süre zarfında yapılan aramalarda ne Kılınç'a ne de aracından bir ize rastlanılmadı. Olayın ardından bölgede araştırma yapan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gencin aracını Karahüyük Mahallesi dışında Hurman Çayı’na yakın bir noktada buldu.

Girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdiği değerlendirilen Kılınç'a ait tabancanın bulunması için de Adana İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timince arama yapılacak. SAK Timi, Hurman Çayı’nda ve aracın olduğu noktada suyu tarayarak silahı bulmaya çalışacak.