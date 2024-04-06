Esentepe Mahallesi Muhtarı Gazi Tolu’dan teşekkür mesajı

Esentepe Mahallesi’nde muhtarlık yarışını kazanan Gazi Tolu, teşekkür mesajı yayımladı.

Seçim sürecindeki en önemli vaadi olan tatlı dil ve güler yüzlü yönetimi Esentepe ile buluşturacağını vurgulayan Tolu, kendisine destek veren ve vermeyen tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Seçimlerin geride kaldığını ve Esentepe’de ayrım gözetmeksizin hizmet zamanının geldiğini vurgulayan Esentepe Mahallesi Muhtarı Gazi Tolu, “Esentpe'nin değişim ve dönüşümünü üstlenmek için çıktığım yolu, kıymetli mahalle sakinlerimizin desteği ile başarıya ulaştırdık. İnşallah bundan sonra da verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. El ele omuz omuza vererek Esentepe’nin dört bir yanına adil ve eşit hizmeti buluşturacağız” dedi.

Tolu, şunları söyledi:

“Mahalle halkımız, bu görevi gönül işi olarak kabul edeceğimize olan inancıyla şahsıma ve ekibime teveccüh gösterip 5 yıl boyunca muhtarlığı üstlenmemiz yönünde karar kıldı. Biz de inşallah doğru konuşup bitirecek işi bitirmek için kollarımızı sıvadık. Bayrağı daha da yukarılara taşıyarak mahallemiz adına güzel işler ve hayırlı hizmetlerle anılmaktan başka gayemiz olmayacak. Seçim sonuçlarının önce mahallemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Artık hiç kimseyi ötelemeyen, herkesi kucaklayan bir anlayışı mahallemize kazandırdık. Değişimin ve yeniliğin önünü açan ve arkasında duran çok kıymetli mahalle halkıma şükranlarımı sunuyorum.”