Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde iftar programı düzenlendi

Elbistan’da, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179.yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türk Kızılay Elbistan Şubesi’nin ev sahipliğinde iftar programı düzenlendi.

İftar programına, Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, Adalet Komisyonu Başkanı Rıdvan Oğuz, Refik Kaymakamları Tarık Orhan, Osman Emre Öztürk ve Neyfel Ören, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, Elbistan Emniyet Müdürlüğü personelleri ve aileleri katıldı.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, iftar programındaki polislerle bir süre sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi. Kaymakam Ataman, Türk Polis Teşkilatının 179.kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Programın ev sahipliğini yapan Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan da; emniyet teşkilatının zor ve önemli bir görevi ifa ettiğine vurgu yaparak, “Polislerimiz, asayişin ve huzurun teminatıdır. 7 gün 24 saat görev yaparak can ve mal güvenliğimizi sağlıyorlar. Bu iftar sofrasında onlarla birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Allah, daha nice 179 yıllara vatanımızı, devletimizi, polis teşkilatımızı ulaştırsın. Allah; tüm güvenlik güçlerimize kaza, bela vermesin” ifadelerini kullandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz de; bu anlamlı hafta dolayısıyla kendilerini yalnız bırakmayan ilçe protokolü ve Türk Kızılay Elbistan Şubesi’ne teşekkür etti.