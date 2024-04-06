Elbistanlı siyasetçi İYİ Parti’ye genel başkan adayı oldu

Elbistanlı deneyimli siyasetçi Günay Kodaz, İYİ Parti’nin genel başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Kodaz, 24 Nisan’da yapılacağı açıklanan olağanüstü genel kurultayda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilk rakibi oldu.

Sosyal medya hesabından genel başkan adaylığı ile ilgili paylaşımda bulunan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, “bütün bu engelleme ve olumsuzluklarınıza rağmen adayım” dedi.

Kodaz, “İYİ Parti de tek aday ile kurultaya girme ve kazanma, sonrasında bu konforun verdiği rahatlıkla keyfi davranma devri sona ermiştir. Artık sizlerin muzdaripliklerini bertaraf etmek için aday olan ben varım. Yalnız değilsiniz. Alternatifsiz değilsiniz. Siz de lütfen beni yalnız bırakmayınız. Birlikte yürünen yol başarıya mutlaka ulaşır” ifadelerini kullandı.

Partililere seslenen Kodaz, “Partimizi yüzde 3,7 oy oranına kadar düşürenlere, sandığa gömenlere ve gömdürenlere mecbur değilsiniz. Sayın Akşener ve yönetimi bundan sonra alternatifsiz değildir. Onların karşısında İYİ Parti tarihinde ilk kez Sayın Akşener dışında ve karşısında genel başkan adayı olma cesareti ve feraseti gösteren bana destek verirseniz birlikte yürüyebiliriz. Eleştirdiğimiz kişiler ve kararlardan kendimizi ve partimizi birlikte kurtarabiliriz. Kimse vazgeçilmez, kimse alternatifsiz değildir. Kimse artık İYİ Parti’de kurultaya tek başına genel başkan adayı olarak girme konforuna sahip olamayacak” şeklinde konuştu.