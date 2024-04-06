Milli Güreşçi Akbudak, olimpiyat biletini aldı

Göksunlu Milli Güreşçi Burhan Akbudak, Azerbaycan’da düzenlenen Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları'nda Moldovalı rakibini 10-8’lik skorla mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları bileti aldı.

Ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren ve kazandığı madalyalarla göz dolduran Göksunlu Milli Güreşçi Burhan Akbudak, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları'na da damga vurdu. Grekoromen stil 77 kiloda ülkemizi temsil eden başarılı güreşçi, Moldovalı rakibi Alexandrin Gutu’yu 10’a 8’lik skorla mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları bileti aldı.

Akbudak, Paris’te ülkemizin en büyük madalya adaylarından biri olacak.