Türk kadın girişimcinin geliştirdiği propolisli güneş kremine Amerika’dan ödül

Amerika’da Parents dergisi okuru ebeveynler, piyasadaki en iyi saç ve cilt bakım ürünlerini analiz ve test etmek için bir çağrıda bulundu. Dergi editörleri, bu çağrıya yanıt vererek bir yarışma başlattı. Yaklaşık 200 başvuru ve adaylık alındıktan sonra Parents editörleri kazananları açıkladı. Amerika’da Parents Dergisi tarafından düzenlenen bu yarışmada, BEE’O Propolis Kurucusu Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın geliştirdiği yüzde 100 doğal formüle sahip çocuk güneş kremi, 2024 yılının en iyi çocuk cilt bakım ürünü seçildi.

Tanuğur Samancı, bu önemli başarı hakkında şunları söyledi: "Editörler, yarışmanın çıkış noktasının ailelerin tercih ettiği cilt bakım ürünlerinin güvenli, etkili ve bütçe dostu olması gerekliliği olduğuna dikkat çekti. Hangi ürünlerin bu kriterlere uygun olduğunun belirlenmesinin ebeveynler için yol gösterici olması amacıyla düzenlenen yarışmada, BEE’O Propolis Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen, patentli Anadolu Propolisi ve patentli organik non-nano mineral çinko içeren yüzde 100 doğal formülümüz, Çocuk Güneş Kremi, en iyi çocuk cilt bakım ürünü seçildi. Bu başarıdan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Anadolu propolisini tüm dünyaya tanıtma yolculuğumuz devam ediyor.”