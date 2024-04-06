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Türk kadın girişimcinin geliştirdiği propolisli güneş kremine Amerika’dan ödül

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Amerika’nın önde gelen bir ebeveyn-çocuk dergisi, bu yıl piyasada bulunan en etkili saç ve cilt bakım ürünlerini belirlemek amacıyla bir yarışma düzenledi. Dergi editörleri tarafından titizlikle değerlendirilen yaklaşık 200 ürün arasından, Arı Ürünleri Uzmanı Kadın Girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı tarafından geliştirilen Anadolu Propolisli Çocuk Güneş Kremi, "En İyi Çocuk Cilt Bakım Ürünü" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türk kadın girişimcinin geliştirdiği propolisli güneş kremine Amerika’dan ödül mask
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Amerika’da Parents dergisi okuru ebeveynler, piyasadaki en iyi saç ve cilt bakım ürünlerini analiz ve test etmek için bir çağrıda bulundu. Dergi editörleri, bu çağrıya yanıt vererek bir yarışma başlattı. Yaklaşık 200 başvuru ve adaylık alındıktan sonra Parents editörleri kazananları açıkladı. Amerika’da Parents Dergisi tarafından düzenlenen bu yarışmada, BEE’O Propolis Kurucusu Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın geliştirdiği yüzde 100 doğal formüle sahip çocuk güneş kremi, 2024 yılının en iyi çocuk cilt bakım ürünü seçildi.

Türk kadın girişimcinin geliştirdiği propolisli güneş kremine Amerika’dan ödül

Tanuğur Samancı, bu önemli başarı hakkında şunları söyledi: "Editörler, yarışmanın çıkış noktasının ailelerin tercih ettiği cilt bakım ürünlerinin güvenli, etkili ve bütçe dostu olması gerekliliği olduğuna dikkat çekti. Hangi ürünlerin bu kriterlere uygun olduğunun belirlenmesinin ebeveynler için yol gösterici olması amacıyla düzenlenen yarışmada, BEE’O Propolis Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen, patentli Anadolu Propolisi ve patentli organik non-nano mineral çinko içeren yüzde 100 doğal formülümüz, Çocuk Güneş Kremi, en iyi çocuk cilt bakım ürünü seçildi. Bu başarıdan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Anadolu propolisini tüm dünyaya tanıtma yolculuğumuz devam ediyor.”

06 Nis 2024 - 13:29 İHA Antalya- Ekonomi

Mahreç  İha

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