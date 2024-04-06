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Sigara, küresel çapta bir sağlık sorunudur

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TSSD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, her yıl 7 Nisan’da kutlanan küresel bir sağlık bilinci günü olan Dünya Sağlık Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulunarak “Sigaranın son molekülü yok oluncaya dek mücadeleye devam” dedi.

Sigara, küresel çapta bir sağlık sorunudur mask
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Her yıl 7 Nisanda kutlanan Dünya Sağlık Günü’nde, özellikle tütün ve tütün mamullerinin sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri bir kez daha gündeme gelmektedir. Son dönemde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan Dünya Sigara Salgını Raporu’na göre Türkiye; Brezilya, Hollanda ve Morityus ile sigarayla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Kurulduğu günden itibaren sigarayla mücadelede en başarılı sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin tütün kontrol çalışmalarına rehberlik etmektedir ve bunun için uygulanması gereken önlemleri 6 başlık altında düzenlemiştir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu dört ülke, altı önlemi en iyi uygulayan ülkeler olarak öne çıktı. Uygulanan bu önlemlerle daha fazla insan yavaş ama emin adımlarla tütünün zararlarından korunmaktadır” dedi.

“Sigara, bulaşıcı olmayan ve önlenebilir bir hastalıktır”

Küresel çapta sağlığı tehdit eden en önemli unsurların başında sigara ve tütün mamullerinin geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Aydın, “Sigara, her yıl 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan son derece zararlı bir alışkanlıktır. Bu 8 milyonun içinde ciddi bir miktarda pasif olarak sigara dumanına maruz kalan kişiler de yer alıyor” dedi. Sigaranın bulaşıcı olmayan ve tüm dünyada önlenebilir özellikte olan bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, “Sigara kullanımı, bu hastalıklara bağlı ölümlerin birinci nedenidir. Sigara dumanında 7000’den fazla kimyasal madde bulunur. Bu maddeler kadmiyum, metan gazı, karbon monoksit gazı, kimyasal endüstride kullanılan ve toksik etkileri ile bilinen arsenik, böcek ilacı üretiminde de sıkça kullanılan nikotin, boya sanayinde kullanılan amonyak gibi son derece zararlı kimyasallardır. Bunların yüzlercesi zehirli, 70’den fazlası ise doğrudan kanser yapıcı özelliktedir. Sağlık üzerinde son derece olumsuz etkilere yol açan bu zehirli kimyasallar içerisinde yer alan nikotin, ayrıca sinir sistemi üzerinde güçlü bir uyarıcı etkiye sahip olduğundan, sigara içen kişilerde zaman içerisinde nikotine karşı hem psikolojik hem de fiziksel bağımlılık meydana gelir” açıklaması yaptı.

“Yapılan uygulamalar ve alınan önlemlerle sigara içenlerin sayısı düşmektedir”

Dünya Sağlık Örgütü’nün Tütün Kullanımındaki Eğilimlere İlişkin Küresel Raporu’na da değinen Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Yapılan uygulamalar, konulan kanunlar, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, yapmış olduğumuz konferanslar ve seminerler, özellikle son zamanlarda sigaraya karşı uygulanan cezalar sonucunda sigara içenlerin sayısında azalma eğilimi gözlenmektedir. Farkındalık oluşturarak sigaraya karşı yeni nesillerin bilinçlenmesini sağlamamız düşüşün hızını artıracaktır. Gelecek yıllarda ülkemizde tütün ve tütün mamulü kullanan sayısı oldukça azalacaktır” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Aydın son olarak “Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak, kuruluşumuzdan itibaren sigarayla mücadele konusunda öncü bir rol üstlenerek toplumu bilinçlendiriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi sigaranın son molekülü yok olana dek savaşa devam” diyerek sözlerini noktaladı.

06 Nis 2024 - 13:16 İHA İstanbul- Sağlık

Mahreç  İha

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