06 Nis 2024 - 12:30- Ekonomi G:

Bayramda elektrikli otomobille yola çıkacaklara "rezervasyon" önerisi

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ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Araç trafiğinin artmasıyla bayram tatili süresince şarj istasyonlarında da yoğunluk yaşanabileceğini öngörüyoruz. Seyahat planlaması yaparken rezervasyon planlaması da yapmalarını öneriyoruz." dedi.

Bayramda elektrikli otomobille yola çıkacaklara "rezervasyon" önerisi mask
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Şenses, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatilinde elektrikli otomobille yola çıkarken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin açıklama yaptı.

Bayramda elektrikli otomobille yola çıkacaklara

Kendi markaları açısından geçen bayramlarla bu bayramı kıyasladıklarında rezervasyonlarda 1-2 hafta önceden artış gözlemlediklerini dile getiren Şenses, "Rezervasyon yaptıran elektrikli araç kullanıcıları, ENYAKIT elektrikli araç şarj istasyonu olan lokasyonlarda 'en-ix' teknolojisine sahip bir sistemle QR ve RFID kullanmadan ikmal gerçekleştireceklerdir." diye konuştu.

Bayramda elektrikli otomobille yola çıkacaklara

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte seyahatlerin, dolayısıyla araç trafiğinin arttığını belirten Şenses, "Araç trafiğinin artmasıyla bayram tatili süresince şarj istasyonlarında da yoğunluk yaşanabileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle elektrikli araç kullanıcılarına seyahat planlaması yaparken rezervasyon planlaması da yapmalarını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

ENYAKIT'ın Türkiye'nin ilk elektrikli taşıt tanıma sistemi en-ix teknolojisinin yanı sıra tüm istasyonlarında 180 kilovat gücündeki yüksek hızlı DC şarj ağını kullanan tek firma olduğuna işaret eden Şenses, "Bu nedenle yaşanacak yoğunluğu da öngörerek kesintisiz ve özgürce seyahat için müşteri memnuniyetini ön planda tutarak bulunduğumuz tüm lokasyonlarda kullanıcılarımızın taleplerini karşılamayı hedefliyoruz." dedi.

"Gidilecek mesafe ve arabanın menzili önemli faktörler"
Tayfun Şenses, elektrikli otomobil sahiplerinin yola çıkmadan önce dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin şunları söyledi:

"Burada iki önemli faktör var. Biri kilometre olarak gidilecek mesafe, bir diğeri de arabanın menzili. Gidilecek olan kilometre ve arabanın menzilini denk getirmek için aradaki şarj noktalarının bulunduğu yerlerde önce rezervasyon yapıp orada geçireceği vakti de dikkate alarak bir yol planlaması yapılması ön plana çıkıyor. Seyahat rotasını belirlerken şarj istasyonlarının konumları ve erişilebilirliği göz önünde bulundurulmalı."

Seyahat rotası oluşturulurken en önemli hususlardan birinin de zaman faktörü olduğuna dikkati çeken Şenses, "Elektrikli araç kullanıcısı şarj istasyonuna rezervasyon yaptırdığında orada da belli bir vakit geçirmesi gerekecek. Yaptığımız araştırmalar, kullanıcıların şarj süresince geçen 20-30 dakikayı en verimli şekilde kullanmak istediğini ortaya koydu. Bu nedenle ENYAKIT olarak şarj ağımızın kullanıcı dostu ve 7/24 hizmet verebilecek konumlarda yer almasını öncelik haline getirdik." dedi.

"Kendi cihazlarımızın önünde araç bırakılması durumunda yardımcı oluyoruz"
ENYAKIT Genel Müdürü Şenses, elektrikli şarj alanlarının Türkiye'de yeni olduğunu, doğal olarak fosil yakıt kullanıcılarının elektrikli şarj ikmal alanlarına araçlarını bırakabildiğini ya da elektrikli araç kullanıcılarının aracını şarj ettikten sonra o noktada kalabildiğini belirterek şunları kaydetti:

"ENYAKIT olarak misyonumuzu müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve sektörde liderliği sürdürmek için durmadan çalışmak olarak belirledik. Bizim taraftaki örnekten yola çıkarsak, müşteri hizmetlerimiz kendi cihazlarımızın önünde araç bırakılması durumunda bizlere ulaşmaları halinde şarj istasyonundaki yetkililere ulaşıp, araçların çekilebilmesi, anons edilmesi konusunda ve sorunun çözülmesi için yardımcı oluyoruz."

Türkiye genelinde sürdürülebilir ulaşımın önündeki engelleri azaltmaya yönelik çalışmaları titizlikle yaptıklarını dile getiren Şenses, ENYAKIT olarak 170 lisanslı firma arasında olduklarını, 120 DC istasyonlarının bulunduğunu ve bu yıl 300 DC şarj istasyonu kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

06 Nis 2024 - 12:30 - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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