Göksunlu polis memuru kalbine yenildi

Görev yaptığı Kilis’te geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Göksunlu polis memuru Oğuz Kıraç’ın cenazesi, resmi törenin ardından memleketine gönderildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Göksunlu polis memuru Oğuz Kıraç (51), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kıraç için, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, protokol üyeleri ve polis memurunun aile fertleri katıldı. Tören sonrasında, polis memuru Kıraç’ın ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı son kez meslektaşlarının omuzlarına alınarak cenaze nakil aracına konuldu.

3 çocuk babası olan Oğuz Kıraç’ın cenazesi, baba ocağı Göksun ilçesinde ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

Kilis Valisi Tahir Şahin, Kıraç’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında; “Kıraç’a yüce Allah'tan rahmet kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.