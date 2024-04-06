- Güncel

Polonya, Elbistan’ın da yaralarını saran ‘yardım meleğine’ ağlıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Polonya'nın Przemysl kenti, İsrail'in Gazze’de düzenlediği saldırı sonucu ölen ve asrın felaketinde de Elbistan’ın yardımına koştuğu ortaya çıkan Düny...

Polonya, Elbistan’ın da yaralarını saran ‘yardım meleğine’ ağlıyor mask
Polonya, Elbistan’ın da yaralarını saran ‘yardım meleğine’ ağlıyor
Polonya, Elbistan’ın da yaralarını saran ‘yardım meleğine’ ağlıyor
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Polonya'nın Przemysl kenti, İsrail'in Gazze’de düzenlediği saldırı sonucu ölen ve asrın felaketinde de Elbistan’ın yardımına koştuğu ortaya çıkan Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK adlı uluslararası yardım kuruluşu gönüllüsü vatandaşı Damian Sobol'un yasını tutuyor.

Polonyalı Damian Sobol, ekip arkadaşları ile birlikte asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından Elbistan’da adeta bir “yardım meleği” gibi afetzedelere yemek ikramında bulunarak Elbistanlıların kalbini kazanmıştı.

İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah'ta çatışmazlık bölgesinde WCK logosunu taşıyan 2 aracı hedef aldığı saldırıda yaşamını yitiren 7 gönüllüden biri olan 36 yaşındaki Sobol'un ölümü, hayatının çoğunu geçirdiği memleketi Przemysl'i üzüntüye boğdu.

Przemysl'deki merkez tren istasyonun önündeki anma alanında Sobol için kandiller ve çiçeklerle anma töreni düzenlendi.

Kentin Belediye Başkanı Wojciech Bakun'un kararıyla belediye binasının bayrağı yarıya indirildi.

Bakun, ailesine saygısından dolayı Sobol'un naaşı ülkeye getirildikten sonra düzenlenecek cenaze töreninden önce konuşmayacağını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Polonya'da Ukraynalı mülteciler için düzenlenen yardım faaliyetlerine katılırken Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden haberdar olan Polonyalı Damian Sobol, arkadaşları ile birlikte Elbistan’a gelmişti. Sobol ve ekibi, günlerini depremden etkilenen vatandaşlar için yemek yaparak geçirmenin yanında, çadır kentlerde ve mahallelerde vatandaşlarla da bir araya gelerek onların acılarını hafifletmeye çalışmıştı.

World Central Kitchen'ın Elbistan bölge lideri Brack Watters, depremin olduğu duyar duymaz, insanlara destek olmak için bölgeye geldiklerini ve Elbistan’da günlük 25 bin kişiye yemek pişirdiklerini açıklamıştı.

Watters, “Bizim için yardıma ihtiyacı olan insanlara yemek yapmak büyük mutluluk. Gece gündüz demeden büyük hevesle yemek yapıyoruz. İnsanların bize karşı davranışları çok iyi. Türk misafirperverliğini burada görüyoruz. Türklerin bize büyük bir ilgisi var. Devlet olsun insanlar olsun bize ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyor” demişti.

Polonyalı Damaian Sobol’un, İsrail’in saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi Elbistan’da üzüntüye sebep oldu. Sobol ve ekibinin Elbistan için yaptıklarını unutmayacaklarını belirten Elbistanlılar, saldırıyı kınadı.

06 Nis 2024 - 11:57 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

BAY ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar Kullanmasını bilen, LPG Projesi hazırlayacak, Eksoz Emisyon ölçümü yapacak Bay Eleman Aranıyor. KUBİLAY OTO ELEKTRİK LPG Dönüşüm 0 546 225...

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL