Polonya, Elbistan’ın da yaralarını saran ‘yardım meleğine’ ağlıyor

Polonya'nın Przemysl kenti, İsrail'in Gazze’de düzenlediği saldırı sonucu ölen ve asrın felaketinde de Elbistan’ın yardımına koştuğu ortaya çıkan Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK adlı uluslararası yardım kuruluşu gönüllüsü vatandaşı Damian Sobol'un yasını tutuyor.

Polonyalı Damian Sobol, ekip arkadaşları ile birlikte asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından Elbistan’da adeta bir “yardım meleği” gibi afetzedelere yemek ikramında bulunarak Elbistanlıların kalbini kazanmıştı.

İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah'ta çatışmazlık bölgesinde WCK logosunu taşıyan 2 aracı hedef aldığı saldırıda yaşamını yitiren 7 gönüllüden biri olan 36 yaşındaki Sobol'un ölümü, hayatının çoğunu geçirdiği memleketi Przemysl'i üzüntüye boğdu.

Przemysl'deki merkez tren istasyonun önündeki anma alanında Sobol için kandiller ve çiçeklerle anma töreni düzenlendi.

Kentin Belediye Başkanı Wojciech Bakun'un kararıyla belediye binasının bayrağı yarıya indirildi.

Bakun, ailesine saygısından dolayı Sobol'un naaşı ülkeye getirildikten sonra düzenlenecek cenaze töreninden önce konuşmayacağını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Polonya'da Ukraynalı mülteciler için düzenlenen yardım faaliyetlerine katılırken Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden haberdar olan Polonyalı Damian Sobol, arkadaşları ile birlikte Elbistan’a gelmişti. Sobol ve ekibi, günlerini depremden etkilenen vatandaşlar için yemek yaparak geçirmenin yanında, çadır kentlerde ve mahallelerde vatandaşlarla da bir araya gelerek onların acılarını hafifletmeye çalışmıştı.

World Central Kitchen'ın Elbistan bölge lideri Brack Watters, depremin olduğu duyar duymaz, insanlara destek olmak için bölgeye geldiklerini ve Elbistan’da günlük 25 bin kişiye yemek pişirdiklerini açıklamıştı.

Watters, “Bizim için yardıma ihtiyacı olan insanlara yemek yapmak büyük mutluluk. Gece gündüz demeden büyük hevesle yemek yapıyoruz. İnsanların bize karşı davranışları çok iyi. Türk misafirperverliğini burada görüyoruz. Türklerin bize büyük bir ilgisi var. Devlet olsun insanlar olsun bize ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyor” demişti.

Polonyalı Damaian Sobol’un, İsrail’in saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi Elbistan’da üzüntüye sebep oldu. Sobol ve ekibinin Elbistan için yaptıklarını unutmayacaklarını belirten Elbistanlılar, saldırıyı kınadı.