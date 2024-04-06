Elbistan’da bir mahallenin muhtarlık seçimi yenilenecek

Elbistan İlçe Seçim Kurulu, ilçeye bağlı Tapkıran Mahallesi’nde muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verdi.

Elbistan’a bağlı kırsal Tapkıran Mahallesi’nde kayıtlı 172 seçmen, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde sandık başına gitti. Seçmenler, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve belediye meclis üyeliği ile beraber mahallenin yeni muhtarını seçmek için oy kullandı. Muhtarlık oylarının sayımında ise iki adaya eşit sayıda oy çıktı. Oyların yeniden sayılmasını isteyen muhtar adayı, İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Muhtar adayının itirazı, kurul tarafından görüşülerek karara bağlandı. Elbistan İlçe Seçim Kurulu, mahalledeki muhtarlık seçimin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

Tapkıran Mahallesi’ndeki seçmenler, kurulun belirleyeceği tarihte muhtarlık seçimi için tekrar sandık başına gidecek.