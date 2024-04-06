TESK Başkanı Palandöken: “Bayram tatili trafik kazalarıyla zehir olmasın”

Yıl boyunca ülkede meydana gelen kazaların büyük bir çoğunluğunun bayram ziyaretlerinde yaşandığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıl ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla Bingöl, en az İstanbul’da yaşandı. 2023 yılında meydana gelen 555 bin kazada 2 bin 984 vatandaşımızı kaybettik, 354 bin 323 kişi de yaralandı. Yıl genelinde oluşan toplam kazaların yüzde 3’ü bayram ziyaretlerinde oluştu. 200’e yakın vatandaşımızı bu ziyaretlerde yaşanan trafik kazaları sonucunda kaybettik. Şoförlerimiz geçmişte yaşanılan ve en büyük hataların başında gelen aşırı hız, alkollü direksiyon başına geçme, emniyet kemeri takmama, trafik kurallarına uymama gibi kazaya sebep olacak ihmallerden kaçınmalı. 1 Nisan’da zorunlu kış lastiği uygulamasının kalkmasıyla yazlık lastik ve bakımları da yapmalı. Her yıl kötü sonuçlanan kaza bilançolarına bu bayram bir yenisi daha eklenmemeli” diye konuştu.

“Yola çıkacaklar kaza kara noktasını dikkatle incelemeli”

Karayolları Genel Müdürlüğünün belirlediği ‘trafik kaza kara noktalarını’ şoförlerin inceleyerek trafiğe çıkmaları gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte şehirlerarası trafik yoğunluğun 6 Nisan Cumartesi günü itibariyle başlaması bekleniyor. Bu yoğunlukla beraber trafik kazalarında artış yaşanabilir. Özellikle her bayramda meydana gelen kazaların büyük bir çoğunluğunu kaza kara noktalarından haberi olmayan şoförler oluşturuyor. Bu grafiklerden haberdar olmak çok önemli. Şoförlerimiz araç bakımlarını yapmış olmakla birlikte, belli aralıklarla oluşturulan ve haritada işaretlenen kaza kara noktalarını da yola çıkmadan önce incelemeli. Yol yapım çalışmaları ve alt yapı çalışmaları sebebiyle görevliler çalışmaların olduğu bölgelerde uyarı levhalarını ihmal etmemeli” şeklinde konuştu.