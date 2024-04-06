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Afşin'de ters lalelerin görsel şöleni başladı

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Afşin ilçesi Tanır ve Marabuz Mahallelerinin orta kısımlarında kayaların arasında yetişen ters laleler doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Endemik bitki o...

Afşin'de ters lalelerin görsel şöleni başladı
Afşin'de ters lalelerin görsel şöleni başladı
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Afşin ilçesi Tanır ve Marabuz Mahallelerinin orta kısımlarında kayaların arasında yetişen ters laleler doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Endemik bitki olan ters lalelerin koparılmasının cezası ise 244 bin 315 TL.

Ters laleleri çekmek için her yıl geldiklerini söyleyen doğa fotoğrafçıları, bu yıl sıcaklığın mevsimin üzerinde olması nedeniyle lalelerin 10 gün erken çiçek açtıklarını belirtti.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Emin Tan, “Bugün doğasever arkadaşlarla birlikte Afşin ilçesinde bulunan ters lalelerin manzarası için buraya geldik. Ters lalelerini bir kısmı açmış bir kısmı ise tomurcuk halinde. Burada bulan lalelerin bir kısmı sarı şeklinde. Uyumlu halde ters laleler. Lalelerimiz doğanın en gizli yerindeler. Doğa fotoğrafçılarımızın ilgi ve alakası çok güzel. Çok değer veriyorlar. Senenin belirli günlerinde geliyorlar ve ters lalelerimizin, ağlayan gelinlerin çekimini yapıyorlar" dedi.

Bu yıl sıcakların mevsimin üzerinde olması nedeniyle 10 gün erken çiçek açtıklarını belirten Mehmet Gören ise, “Ters laleler nisan ayının ilk haftasında açar ve 3. haftasında çiçeklerini dökmeye başlar. Canlı sarı, turuncu renginden kırmızıya varan renk ve tonları ile üstünde dağınık bir şekilde duran parlak, yeşil yaprak demetiyle bilinir” diye konuştu.

06 Nis 2024 - 10:49 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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