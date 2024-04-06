Baykar'ın insani yardım faaliyetleri sürüyor

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin milli ve özgün SİHA sistemlerini geliştiren Baykar, 2023 yılında ödediği vergiler ve yaptığı bağışlarla Türkiye'ye 12,2 milyar liralık doğrudan katkı sağladı.

34 ülkeye SİHA ihracatı yaparak bu alanda dünyanın en büyük ihracatçı firması olan Baykar, 2023 yılında toplamda 6,4 milyar lira vergi ödedi.

Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021 ve 2022 yılında vergi rekortmenleri listesinin birinci ve ikinci sırasında yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2023 yılında toplam 800 milyon lira gelir vergisi ödedi.

5 milyar liralık bağış

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrasında toplumsal sorumluluğunu unutmayan Baykar, bölgeye yardım ekipleri gönderdi. 2 bin kişilik konteyner kent kuran Baykar, birçok noktada açtığı aşevleriyle depremzede vatandaşlara hizmet verdi. Bunun yanı sıra Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlara teslim edilmek üzere Baykar tarafından inşa edilen 1012 kalıcı konut projesi de hızla devam ediyor.

Baykar'ın Filistin'deki insani ihtiyaçlar için AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yaptığı 10 milyon dolar tutarındaki yardımlar Gazze'ye ulaştı. Deprem bölgesi ve Gazze'de zulüm altında var olma mücadelesi veren mazlum Filistin halkına toplam 5 milyar liralık bağış yapıldı.

Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, asrın felaketinde Baykar olarak ilk günden itibaren sahada olduklarını belirterek, "Yaraların sarılması için ayni ve maddi yardımlarımız, geçici aşevlerimiz, konut projelerimizle seferber olduk. Zor günde de iyi günde de her daim milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Bayraktar ayrıca, "Filistinli kardeşlerimize olan insani yardımlarımız, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştı. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

"2023'te vergi ve bağışlarla ülkemize 12,2 milyar liralık doğrudan katkıda bulunduk"

Haluk Bayraktar da Baykar'ın 2023'te 6,4 milyar lirayla Türkiye'nin en yüksek gelir vergisi ödeyen firmalarından biri olduğunu belirterek, "Ayrıca firma ortakları olarak 2021 ve 2022 yıllarında vergi rekortmeni olduk ve 2023 yılında (2002 yılı için) 800 milyon lira gelir vergisi ödedik. Sadece tek faaliyet alanımız olan milli ve özgün olarak ürettiğimiz İHA'larla, son yıllarda gelirlerimizin yüzde 90'ını ihracattan elde ediyoruz." bilgisini verdi.

2023 yılı ve sonrasında imzaladıkları sözleşmelerdeki ihracat oranının yüzde 97,5'e ulaştığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sadece geride bıraktığımız 2023 yılında vergi ve bağışlarla ülkemize 12,2 milyar liralık doğrudan katkıda bulunduk. Dünya çapında da eşsiz bir başarıya imza atan Baykar, dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olarak hem ülkemize binlerce mühendis ve teknisyenle katkı sağlıyor hem de dost ve kardeş coğrafyalara destek veriyor. Baykar yürüttüğü faaliyetlerle bir yandan cari açığın kapanmasına katkı sunuyor, öte yandan da ülkemizi böylesine kritik bir yüksek teknolojide dünyanın en zirvesine taşıyor."

TEKNOFEST'in tüm mali yükünün yarısını Baykar tek başına karşılıyor

Baykar, bu bağışların yanı sıra dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in de en büyük destekçisi olarak öne çıkıyor. Toplam 140 paydaşla yürütülen TEKNOFEST'in tüm mali yükünün yarısını Baykar tek başına karşılıyor.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı.