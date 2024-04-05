05 Nis 2024 - 20:51- Güncel G:

Göksun yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

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Elbistan-Göksun kara yolunda iki aracın kafa kafa çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.  Alınan bilgilere göre; Elbistan'...

Göksun yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı mask
Göksun yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Göksun yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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Elbistan-Göksun kara yolunda iki aracın kafa kafa çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. 

Alınan bilgilere göre; Elbistan'dan Göksun istikametine seyir halinde olan M.R.B. yönetimindeki 34 MU 0711 plakalı otomobil, Yazıköy Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı yönden gelen H.G.'nin kullandığı 06 CLP 285 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken adeta can pazarı kuruldu. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 34 plakalı araçtaki yabancı uyruklu işçiler A.B.(30) ve M.E.Ş.'nin (49) hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı aracın sürücüsü M.R.B. ile diğer aracın sürücüsü H.G. ve yolcu konumundaki H.G.(42), M.E.G.( 15 ) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Afşin ve Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

05 Nis 2024 - 20:51 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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