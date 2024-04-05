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Ankara ve Adana Büyükşehir'den Elbistan'a çöp kamyonu desteği

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Elbistan Belediyesi'ne ilk destek elini uzattı. ...

Ankara ve Adana Büyükşehir'den Elbistan'a çöp kamyonu desteği mask
Ankara ve Adana Büyükşehir'den Elbistan'a çöp kamyonu desteği
Ankara ve Adana Büyükşehir'den Elbistan'a çöp kamyonu desteği
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Elbistan Belediyesi'ne ilk destek elini uzattı. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimler öncesinde yayınladığı mesajla Elbistan Belediyesi'nin yanında olacağını duyurmuştu. Bu sözün ilk adımı geldi. Mansur Yavaş'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un girişimleri ile gönderdiği çöp kamyonları kente ulaştı. Elbistan'da önemli bir sorun olan çevre temizliği için bir diğer destek de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Karalar'ın gönderdiğiçöp kamyonları da Elbistan Belediyesi'nin araç parkına katıldı. 

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Ankara ve Adana'dan gelen bu desteğin önemine dikkat çekti. 

Elbistan Belediyesi'nin araç parkındaki 17 çöp kamyonundan sadece 4'ünün emre amade olduğunu belirten Başkan Gürbüz, "Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Görevi devraldığımızda iş yapabilir çöp kamyonu sayımız maalesef 4 taneydi. Koskaca, 94 mahallesi olan, birçok ilden büyük şehrimize bu sayıyla hizmet etmek mümkün değil" dedi. 

Bu açığı kapatmak için CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un girişimlerinin kısa sürede sonuçlandığını dile getiren Gürbüz, "Hızlıca çalışmalara başlayarak, Milletvekilimiz Sayın Ali Öztunç'un da girişimleri sonucunda Adana Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir Belediyemizlerinden hızlıca şehrimize yeni çöp kamyonlarımızı getirdik. Omuz omuza, el birliğiyle bu şehrin her sorununu çözüme kavuşturacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a da teşekkür etti. 

05 Nis 2024 - 20:08 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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