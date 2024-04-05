Başkan Onur Gürbüz: "Elbistan kazandı"

Cumhuriyet Halk Partisi Elbistan İlçe Başkanı Onur Gürbüz, 31 Mart yerel seçimlerinde destek veren tüm Elbistanlılara teşekkür mesajı yayımladı.

Başkan Gürbüz, “Sadece Elbistan’da değil Türkiye’de ittifak kazandı” dedi.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Onur Gürbüz, mesajında,Elbistanı el birliğiyle ayağa kaldıracaklarını ve aydınlık günlere yine hep birlikte emin adımlarla yürüyeceklerinin altını çizdi.

Gürbüz, şöyle konuştu:

"Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdiyiz. Elbistan'ımızı el birliğiyle ayağa kaldıracağız.

Herkesi kucaklayan, barış, adalet ve eşitlik ilkelerini benimsemiş, hukukun üstünlüğüne olan inancı tam ve Tüm Elbistan'ımızı temsil eden bir anlayışla seçime hazırlandık. Seçim sürecinin en başından bu yana hayalimizi gerçekleştirmemize olanak sağlayan, desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdiyiz. Elbistan'ımızı el birliğiyle ayağa kaldıracak ve aydınlık günlere yine hep birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz.'

48 yıl sonra Elbistan’da tarih yazdıklarını ifade eden Gürbüz, "1973'ten bu yana yani tam 48 yıl sonra Elbistan'ımızı tekrar kazanarak tüm Elbistan olarak tarih yazdık. Ve bu tarihi başarıyı taçlandırmak ve başarımızı devam ettirmek için Milletvekilimiz Ali Öztunç ve Belediye Başkanımız Erkan Gürbüz ile birlikte Elbistan'ımız için öyle çok çalışacağız ki; girilmedik ev, sıkılmadık el, gönlüne dokunmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayacak.

Tüm hemşehrilerimiz içlerini ferah tutsunlar, göz bebeğimiz, ana baba ocağımız, geçmişimiz ve geleceğimiz olan bu şehir için durmadan çalışacağımıza İlçe Başkanı olarak söz veriyorum. Elbistan sevdasıyla çıkmış olduğumuz bu yolda; Rabbim bizleri utandırmasın, muamuvaffak eylesin. Elbistan'ımızın yeniden kalkınması için bize destek veren Karahasanuşağı'na, Karaelbistan'a Izgın'a, İğde'ye, Sevdilli'ye, Kantarma'ya, Horhar'a, Burtu'ya, Güvercinlik'e, Karahöyük'e selam olsun. Elbistan'ımızı yönetmeye bizleri layık gören Yeşilyurt'a, Esentepe'ye, Tepebaşı'na, Cumhuriyet'e kısaca tüm Elbistan'ımıza bin selam olsun” dedi.